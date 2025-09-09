Frustran intento de hackeo por un software malicioso en el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó a través de un comunicado que se detectó un incidente de un posible software malicioso en una de las estaciones de trabajo del Ministerio. Este tipo de programas maliciosos suelen realizar ‘hackeo’ de cuentas, páginas web o de sistemas e incluso el riesgo del secuestro de los datos.

El despacho dirigido por el ministro Felipe Chapman, indicó que se activaron todos los protocolos de seguridad de manera inmediata y se reforzaron las medidas preventivas en todo el sistema informático para contener la intrusión del programa malicioso.

“Es importante destacar que ninguno de los sistemas centrales y plataformas del MEF han sido comprometidos y continúan operando con total normalidad”.

Igualmente la Institución dijo que a través de su equipo técnico especializado, implementa políticas para mantener una revisión constante de sus sistemas para garantizar la protección de la información y fortalecer de manera continua la seguridad informática.

“El MEF reafirma su compromiso de salvaguardar los datos institucionales y personales y reitera que está adoptando todas las acciones necesarias conforme las mejores prácticas de la industria para mitigar riesgos y prevenir futuros incidentes”.