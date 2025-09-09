Panamá, 09 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Ciberseguridad

    Frustran intento de hackeo por un software malicioso en el MEF

    Katiuska Hernández
    Frustran intento de hackeo por un software malicioso en el MEF
    El Ministerio de Economía y Finanzas. Archivo

    El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó a través de un comunicado que se detectó un incidente de un posible software malicioso en una de las estaciones de trabajo del Ministerio. Este tipo de programas maliciosos suelen realizar ‘hackeo’ de cuentas, páginas web o de sistemas e incluso el riesgo del secuestro de los datos.

    El despacho dirigido por el ministro Felipe Chapman, indicó que se activaron todos los protocolos de seguridad de manera inmediata y se reforzaron las medidas preventivas en todo el sistema informático para contener la intrusión del programa malicioso.

    Frustran intento de hackeo por un software malicioso en el MEF

    “Es importante destacar que ninguno de los sistemas centrales y plataformas del MEF han sido comprometidos y continúan operando con total normalidad”.

    Igualmente la Institución dijo que a través de su equipo técnico especializado, implementa políticas para mantener una revisión constante de sus sistemas para garantizar la protección de la información y fortalecer de manera continua la seguridad informática.

    “El MEF reafirma su compromiso de salvaguardar los datos institucionales y personales y reitera que está adoptando todas las acciones necesarias conforme las mejores prácticas de la industria para mitigar riesgos y prevenir futuros incidentes”.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos pide a más de 250,000 venezolanos ‘prepararse’ para salir del país en noviembre. Leer más
    • Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes. Leer más
    • Pilotos de F-16 venezolanos que sobrevolaron buques de Estados Unidos ‘estarían actuando bajo amenazas de Maduro’. Leer más
    • Minsa ordena suspender el registro sanitario y el retiro del mercado de desodorantes y perfumes. Leer más
    • Traslado del aeropuerto de Albrook a Panamá Pacífico costaría más de $100 millones. Leer más
    • Panamá sacó un decepcionante empate y el Mundial se aleja. Leer más
    • Llegan a Panamá aeronaves de Estados Unidos en medio de tensiones entre Washington y Caracas. Leer más