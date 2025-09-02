Panamá, 02 de septiembre del 2025

    Fuerte caída de Nestlé en bolsa tras el inesperado despido del CEO

    EFE
    Fachada de la empresa Nestlé. EFE

    Las acciones de Nestlé en la Bolsa de Zúrich sufren una fuerte caída en los primeros minutos de cotización de la jornada del martes, un día después de que el gigante de la alimentación anunciara el cese fulminante de su consejero delegado, Laurent Freixe, tras descubrirse que ocultaba una relación sentimental con una subordinada directa.

    Nestlé despide a su CEO por mantener una relación amorosa con una subordinada

    Diez minutos después de la apertura del mercado de valores suizo a la 9:00 hora local (7:00 GMT), la acción de Nestlé caía un 3,4 %, hasta los 73 francos suizos (77 euros).

    Nestlé anunció en la noche del lunes el cese de Freixe, en la compañía desde 1986 y que ocupaba el puesto de consejero delegado hacía un año, tras ser objeto de una investigación interna.

    La firma de Vevey también anunció el nombramiento de Philipp Navratil como nuevo consejero delegado, según decisión del consejo de administración de la firma, que había ordenado la investigación.

    Acciones de Nestlé en la bolsa.

    EFE

    Agencia de noticias


