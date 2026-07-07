Funcionaria estadounidense: China busca castigar a Panamá con inspecciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las inspecciones de control que realiza el Gobierno de China a los barcos de bandera panameña son una forma de castigo a Panamá, afirmó Laura DiBella, quien pertenece a la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos.

En una publicación emitida por la Embajada de Estados Unidos en Panamá, DiBella resalta que las inspecciones de carácter retaliatorio superan ampliamente los niveles históricos y que continúan sin señales de disminuir.

“Todo indica que buscan castigar a Panamá por la decisión de su Corte Suprema de Justicia, independiente, de declarar inválida la concesión que anteriormente tenía la empresa CK Hutchison, con sede en Hong Kong, para operar las terminales de Balboa y Cristóbal, ubicadas en los lados Pacífico y Atlántico del Canal de Panamá”, indica.

De igual forma, resalta que los buques con bandera panameña transportan una parte significativa del comercio de los Estados Unidos y que las detenciones injustificadas y de carácter retaliatorio podrían generar importantes consecuencias comerciales y estratégicas para el transporte marítimo estadounidense.

Advierte que el mundo no puede normalizar estas detenciones continuas, ya que ello establecería un precedente sumamente negativo para la cadena mundial de suministro.

La embajada estadounidense aclaró que los comentarios de DiBella son a título personal y no representan la posición oficial de la Comisión Marítima Federal.

Reunión entre gobiernos

Panamá y China tienen programada una reunión en el país asiático del 16 al 18 de julio para analizar esta situación y otros temas comerciales.

La Cancillería panameña informó que durante la misión oficial ambas partes sostendrán conversaciones para la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo entre Panamá y China, el cual ofrece beneficios para la llegada de buques a los puertos.

Como parte de la agenda, también se realizarán intercambios técnicos sobre la supervisión por el Estado rector del puerto (Port State Control), mecanismo mediante el cual las autoridades marítimas inspeccionan buques extranjeros para verificar el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad, protección ambiental y condiciones laborales, incluyendo los procedimientos relacionados con la detención de embarcaciones cuando se detectan incumplimientos.

La inspección de las embarcaciones con bandera panameña en puertos chinos comenzó a incrementarse desde marzo de este año.

Esto se da después a la decisión de Panamá de acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 29 de enero de este año, que declaró inconstitucional el contrato entre Panamá Ports Company y el Estado panameño por la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.

En el mes de junio se reportaron 72 detenciones de buques con bandera panameña en el mundo, de los cuales 64 fueron en puertos de China.

En lo que va de 2026, China ha retenido en sus puertos 473 embarcaciones registradas bajo la bandera panameña. La cifra supera lo reportado en todo el año 2025, cuando se totalizaron 256 retenciones.