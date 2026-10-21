NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Luego de que la Superintendencia de Bancos de Panamá indicara que los funcionarios de la Contraloría no son considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP), la institución informó que sus representantes retomarán su participación en las juntas directivas de entidades estatales.

La Contraloría había anunciado el retiro temporal de sus funcionarios, únicamente con derecho a voz y sin derecho a voto, de las juntas directivas estatales hasta que recibiera una respuesta clara sobre si sus delegados deben ser considerados PEP, una categoría regulada por la Superintendencia de Bancos de Panamá en 2025.

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La entidad fiscalizadora reiteró que sus representantes asisten a estas reuniones como parte de su labor fiscalizadora. Además, resaltó que estos funcionarios pueden realizar observaciones y advertencias cuando corresponda, pero no votan ni participan en la aprobación de decisiones administrativas o financieras de las juntas directivas.

La Contraloría informó que, con esta aclaración, se retomará de manera inmediata la participación de sus representantes, manteniendo su función de acompañamiento y fiscalización dentro del marco legal vigente.