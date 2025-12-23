Gabinete aprueba adenda para el servicio de recaudo del Metro de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución No. 146-25, mediante la cual se autoriza la contratación, a través de un procedimiento excepcional, entre el Metro de Panamá, S.A. (MPSA) y la empresa Sociedad Nacional de Procesamiento de Datos, S.A. (SONDA), para la prestación del servicio de recaudo de pasajes en las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá.

El contrato contempla la administración financiera del sistema, así como el mantenimiento de los equipos de validación y cobro de pasajes, por un monto total de $11,085,673.14. La medida permitirá garantizar la continuidad del servicio mientras se avanza en un nuevo proceso de contratación.

Previamente, la Junta Directiva de Metro de Panamá, S.A. había autorizado gestionar ante el Consejo de Gabinete la aprobación de este procedimiento excepcional para extender la contratación con SONDA hasta el 31 de octubre de 2026, por un monto inicial de $8,262,665.21.

No obstante, tras un proceso de análisis técnico y financiero, se determinó que lo más conveniente era ampliar la vigencia del procedimiento excepcional por seis meses adicionales e incluir la renovación parcial del equipamiento tecnológico, que abarca validadores, servidores y “switches”, ante la obsolescencia de los equipos actuales, los cuales ya no cuentan con soporte técnico ni repuestos.

De acuerdo con lo informado, esta ampliación permitirá ganar tiempo mientras se concreta el plan de pagos y financiamiento del próximo acto público, al tiempo que se asegura la operatividad del sistema de recaudo. En ese contexto, MPSA solicitó a SONDA una nueva propuesta económica que incluyera la actualización parcial de los equipos.

Paralelamente, las autoridades informaron que ya se trabaja en la elaboración del pliego de cargos para el procedimiento de selección del nuevo operador del sistema de administración financiera y recaudo de pasajes, cuya contratación tendrá una vigencia estimada de 10 años.