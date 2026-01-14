Panamá, 14 de enero del 2026

    Procedimiento excepcional

    Consejo de Gabinete aprueba contratación de AECOM para la factibilidad del Tren Panamá–David

    Getzalette Reyes
    La Secretaría Nacional del Ferrocarril está a cargo del ingeniero Henry Faarup. Cortesía/Presidencia de la República

    El Consejo de Gabinete aprobó este miércoles 13 de enero la Resolución N.° 145-25, mediante la cual se autoriza la contratación —a través de un procedimiento excepcional— entre la Secretaría Nacional del Ferrocarril (SNDF) y la empresa estadounidense AECOM USA, Inc. (AECOM Panamá), para brindar asesoría técnica y estratégica en el desarrollo del proyecto del Tren Panamá–David–Frontera.

    El contrato, por un monto de $4,170,394.73, contempla la ingeniería al 20% del tramo Albrook–Sajalices y la consolidación de los estudios necesarios para la elaboración del documento de factibilidad del proyecto ferroviario.

    La SNDF, entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia y dirigida por el ingeniero Henry Faarup, informó que ha logrado avances significativos en el plan maestro del proyecto, así como en el alcance del desarrollo de la ingeniería al 20% correspondiente a un tramo de la Fase I.

    Además, se ha iniciado la contratación de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, los Estudios de Población Objetivo y Análisis de Mercado, así como las evaluaciones financiera, económica y social.

    De igual forma, la Secretaría solicitó la inclusión del desarrollo de la ingeniería al 20% para tramos adicionales entre la estación Albrook y El Espino, así como la elaboración del diseño conceptual al 20% del quinto puente sobre el Canal de Panamá, infraestructura considerada crítica para la conexión del corredor ferroviario, según detalló un comunicado de la Presidencia.

    Alcance de la nueva consultoría

    No obstante, se indicó que el proyecto requiere ahora una nueva consultoría integral, que abarque, entre otros aspectos:

    + La producción y coordinación de los estudios de factibilidad que permitan la elaboración del documento final, conforme a la Guía Metodológica de Formulación y Evaluación de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

    + El diseño del quinto puente sobre el Canal de Panamá, la estimación del CAPEX, y el acompañamiento técnico y seguimiento de la campaña geotécnica Fase I.

    + El seguimiento del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la elaboración de los requerimientos técnicos para el tramo de la Fase I.

    + El desarrollo de componentes complementarios orientados al plan de negocios, incluyendo la integración de los estudios de demanda y oferta para alimentar los modelos financieros y económicos.

    + La realización de un estudio de mercado para identificar proveedores clave de servicios ferroviarios y conexos, incluyendo aspectos de desarrollo inmobiliario y financiero.

    + El acompañamiento en la definición y estructuración del proyecto.

    + La revisión legal y regulatoria asociada a la factibilidad.

    + Un análisis preliminar del potencial de desarrollo orientado al tránsito en seis puntos estratégicos, así como la evaluación del potencial de inversión privada, conforme al marco regulatorio panameño.

    El proyecto ferroviario

    El tren, impulsado por el presidente José Raúl Mulino, recorrerá 475 kilómetros desde Panamá Pacífico hasta la frontera con Costa Rica.

    El sistema contará con 14 estaciones de pasajeros, entre ellas Albrook, La Chorrera, Penonomé, Divisa, Santiago, David y Paso Canoas, además de tres estaciones de carga ubicadas en Albrook, Bugaba y El Roble.

    El proyecto operará en dos modalidades: un tren de pasajeros, con velocidades de hasta 180 kilómetros por hora, y un tren de carga, que alcanzará una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora.

