Panamá, 16 de abril del 2026

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    Crisis de la basura

    Gabinete aprueba contrato con ENSA para cobro de aseo pese a objeción de la Procuraduría

    Yasser Yánez García
    Gabinete aprueba contrato con ENSA para cobro de aseo pese a objeción de la Procuraduría
    Tinacos de basura en el área de Villa Guadalupe, en el distrito de San Miguelito. Archivo

    El Consejo de Gabinete aprobó, mediante un procedimiento excepcional, la contratación entre la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y la empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA), con el fin de implementar el cobro de la tasa de aseo en el distrito de San Miguelito a través de la facturación eléctrica.

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    El contrato asciende a $4.5 millones y tendrá una duración de cinco años, hasta el 19 de enero de 2031.

    Como parte del acuerdo, ENSA se encargará de incluir la tasa de aseo en las facturas de electricidad, así como de la distribución de los recibos, la recaudación y la gestión de la cartera vencida de clientes residenciales y comerciales del distrito.

    La decisión se da a pesar de que el pasado 26 de marzo, la Procuraduría de la Administración le dio la razón a la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, al considerar ilegal la decisión de la AAUD de asumir el servicio y el cobro de la tasa de aseo en ese distrito.

    Hernández reaccionó a la decisión en redes sociales, donde aseguró que dicha contratación se dio sin la aprobación del Consejo Municipal de San Miguelito.

    Gabinete aprueba contrato con ENSA para cobro de aseo pese a objeción de la Procuraduría
    Reacción de la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, al contrato entre el Gobierno y ENSA. Tomado de redes sociales

    Cabe resaltar que la aprobación por parte del Gabinete se dio el pasado 31 de marzo de 2026, según figura en la Resolución de Gabinete n° 21.

    El origen de dicha decisión, surgió tras la finalización de la concesión con la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (REVISALUD), el pasado 18 de enero, periodo durante el cual se registraron incumplimientos reiterados que derivaron en la acumulación de desechos y la proliferación de vertederos, afectando la salud pública de los residentes de San Miguelito.

    Ante esta situación, la AAUD asumió de forma directa la gestión operativa del servicio por orden del Gobierno.

    Yasser Yánez García


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