Gabinete aprueba extender controles a la importación y comercialización de café tostado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consejo de Gabinete aprobó este martes el Decreto N.°116-25, mediante el cual se prorroga por seis meses adicionales la vigencia del Decreto de Gabinete N.°5 de 30 de marzo de 2021, que establece medidas de control sobre la comercialización del café tostado en el país.

La decisión, informó Presidencia en un comunicado, busca reforzar la supervisión del mercado nacional del café, considerado un producto sensitivo para la economía panameña, del cual dependen alrededor de 7,700 trabajadores que producen unos 230 mil quintales al año.

Según detalla el nuevo decreto, la extensión se adopta debido a que persisten casos de incumplimiento de normas nacionales de salud pública en la comercialización del producto, lo que “hace necesario mantener las medidas de control para garantizar la calidad, seguridad y transparencia en su distribución”.

El documento también recuerda que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) permite a los Estados establecer restricciones o prohibiciones a las importaciones cuando sean necesarias para aplicar normas de clasificación, control de calidad o comercialización de productos que formen parte del comercio internacional.

El comunicado señala que la decisión del Gabinete se apoyó en una recomendación emitida por la Cadena Agroalimentaria de Café durante su reunión del 26 de septiembre de 2025, donde se evaluó el impacto de las medidas vigentes y se propuso su extensión temporal.

Posteriormente, la Comisión Interinstitucional de Defensa de la Producción Nacional avaló la recomendación el pasado 6 de octubre, subrayando la importancia de preservar las condiciones de competencia leal y proteger la producción nacional frente a posibles irregularidades en las importaciones.