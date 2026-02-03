Gabinete aprueba prórroga del contrato de telefonía fija del Estado por dos años

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Gobierno decidió extender por dos años más el contrato de telefonía fija que utilizan las entidades del Estado, aunque no reveló el costo que tendrá esta prórroga. Así lo informó el Ministerio de la Presidencia, tras el Consejo de Gabinete, realizado este 3 de febrero, que aprobó la Resolución N.° 1-26.

La medida autoriza a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) a suscribir una adenda para mantener vigente el servicio entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, mientras se organiza un nuevo proceso de licitación. En el comunicado oficial no se detalló el monto económico que implicará la extensión del contrato.

De acuerdo con la información divulgada, la telefonía fija del Estado opera en más de 7,000 puntos a nivel nacional y atiende a 89,611 usuarios en instituciones públicas, entidades autónomas y gobiernos locales.

Dentro de esta red se mantienen activas líneas consideradas de interés social, como el 103 del Benemérito Cuerpo de Bomberos, el 104 de la Policía Nacional, el 311 de Atención Ciudadana y el 911 del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME).

La resolución señala que la AIG evaluó la necesidad de una nueva contratación, tomando en cuenta los plazos que requiere una licitación pública, la inversión realizada por el operador actual y otros factores técnicos. Indicó que bajo ese análisis, se optó por extender el contrato vigente para evitar afectaciones en la operatividad de las instituciones y en la atención a la ciudadanía.

Durante el periodo de prórroga, la AIG deberá adelantar el proceso de licitación pública correspondiente.