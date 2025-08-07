Ganaderos alerta por la suspensión de la compra de leche por parte de Nestlé

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los productores de leche están en alerta debido a la suspensión de compra de leche por parte de la empresa Nestlé.

Samuel Vernaza, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) dijo que la empresa notificó la suspensión de la compra de leche a productores de las rutas de Tonosí y Villa Lourdes en Los Santos, prevista para la semana del 15 al 23 de agosto, por motivos de mantenimiento y a partir del 5 de septiembre de forma definitiva.

“Estamos tratando de evitar la salida de esta empresa, porque la salida de Nestlé causaría una gran incertidumbre y desasociego y una acción como esa causaría el colapso del sector. Esto pone en grandes aprietos la producción primaria de leche en el país”, sostuvo Vernaza.

El presidente de Anagan hizo un llamado al Gobierno nacional para que interceda y se pueda evitar la suspensión de la compra y la supuesta salida de la empresa Nestlé del país.

Los ganaderos indicaron que se dejarán de comprar puntualmente unos 16 mil litros de leche y se perjudicará a más de 400 productores agropecuarios principalmente de dedicados a la leche grado c.

“Se dejarían de comprar 16 mil litros de leche diarios de los 35 mil litros que se compraban, con lo cual solo recibirán 19 mil litros diarios, esto significa una reducción del 45%”, expresó el presidente de Anagan.

“Esta es una afectación a los más pequeños de los productores que existen en nuestra cadena de valor, nuestra cadena de producción, que son los productores de leche grado C. Y de darse esta situación quedarían en total desamparo frente a los créditos bancarios que ya han convenido y otros temas como el desempleo que generaría en el área donde ellos están en sus actividades o operaciones diarias”, alertó.

Fuentes de la industria láctea indicaron que Nestlé no se va de Panamá y que solo es un tema de mantenimiento puntual lo que ha provocado la suspensión temporal de la recepción y compra de leche. Se espera que la empresa emita un comunicado detallando el tema.

Información en desarrollo...