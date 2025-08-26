Ganancias brutas del Fondo de Ahorro de Panamá alcanzan $50 millones en el segundo trimestre de 2025

El Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) ya tiene listo su informe correspondiente al segundo trimestre de 2025, mostrando resultados que reflejan un crecimiento sostenido en un entorno financiero global complejo.

Al 30 de junio, los activos bajo administración alcanzaron $1,720.7 millones, mientras que el patrimonio preliminar se situó en $1,596.6 millones, de acuerdo con información a la que tuvo acceso La Prensa.

Durante el trimestre, el FAP registró una ganancia bruta de $50.3 millones, acumulando $64.8 millones en el primer semestre del año, lo que representa un rendimiento bruto acumulado de 4% en seis meses.

En términos de rendimiento anual, el FAP acumuló un 7.75% en los últimos 12 meses, superando a su comparador referencial en 51 puntos básicos, mientras que en un horizonte de tres años alcanza un retorno promedio de 6.95%, 112 puntos básicos por encima de la referencia.

“A pesar de la volatilidad —con pocos precedentes— en los mercados financieros globales durante 2025, hemos logrado mantener resultados sólidos y estables. El desempeño de este trimestre, y del año en general, refleja la importancia de una adecuada diversificación, que nos ha permitido preservar el capital y generar valor de forma consistente”, dijo Abdiel Santiago, secretario técnico del FAP.

Durante el trimestre, se priorizaron inversiones en economías desarrolladas, lo que permitió mantener liquidez y gestionar riesgos, cumpliendo con el mandato de proteger los recursos estatales mientras se generan rendimientos controlados para el mediano y largo plazo.

Entre los puntos clave del periodo destacan la capitalización de $47.4 millones en intereses devengados, así como la acumulación de ganancias brutas antes de costos, que reafirman la salud financiera del Fondo.

Cabe destacar que la información presentada no ha sido auditada de manera independiente y refleja los rendimientos antes de costos, incluyendo intereses, dividendos y valorización de activos a valor razonable.