Panamá, 10 de junio del 2026
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    Combustible

    Gasolina y diésel bajan de precio este viernes en todo el país

    El combustible registrará importantes reducciones por el comportamiento del mercado internacional.

    Martha Vanessa Concepción
    Gasolina y diésel bajan de precio este viernes en todo el país

    Los precios máximos de venta de los combustibles líquidos reflejarán una considerable disminución en todo el territorio nacional a partir de las 6:00 a.m. de este viernes 12 de junio hasta las 5:59 a.m. del viernes 26 de junio de 2026.

    La Secretaría Nacional de Energía confirmó que esta actualización responde de forma directa a la reducción de los precios de referencia internacionales.

    La entidad asegura que mantiene un monitoreo constante del sector global para asegurar que las tarifas al consumidor final sean transparentes.

    Gasolina y diésel bajan de precio este viernes en todo el país
    Nuevos precios del combustible reflejan una reducción considerable.

    Variaciones por litro

    Los conductores experimentarán un alivio inmediato por cada litro despachado.

    Las bajas fijadas para este periodo de 14 días son las siguientes:

    Gasolina de 95 octanos: Bajará 0.114 centavos.

    Gasolina de 91 octanos: Disminuirá 0.111 centavos.

    Diésel bajo en azufre: Reducirá 0.072 centavos.

    Estimación de precios por galón

    Para los usuarios que prefieren medir el costo por galón, el precio estimado en las provincias de Panamá y Colón se ubicará de la siguiente manera:

    Gasolina de 95 octanos: $4.63 por galón. Disminuye B/. 0.43.

    Gasolina de 91 octanos: $4.32 por galón. Disminuye B/. 0.42

    Diésel bajo en azufre: $4.57 por galón. Disminuye B/. 0.27.

    Tarifas máximas por regiones

    Debido a la logística interna, los precios máximos regulados por litro varían según la localidad. En Panamá y Colón, el litro de 95 octanos costará $1.223 y la de 91 octanos $1.141.

    En la zona de David, los precios serán de $1.244 para 95 octanos y $1.162 para 91 octanos.

    Changuinola registrará las tarifas más elevadas del país, con el litro de gasolina de 95 octanos a $1.273 (aproximadamente $4.82 por galón).

    Gasolina y diésel bajan de precio este viernes en todo el país
    Precios del combustilbe 12 de junio 2026.

    Martha Vanessa Concepción


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