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    Combustibles

    Gasolina y diésel suben otra vez desde este viernes

    El nuevo incremento en los precios de los combustibles regirá hasta el 21 de agosto.

    Martha Vanessa Concepción
    Gasolina y diésel suben otra vez desde este viernes
    Los nuevos precios de los combustibles empezarán a regir el viernes 7 de agosto. LP/Elysée Fernández

    Un nuevo incremento que va de los 0.05 a los 0.26 centavos por galón en el precio de los combustibles en el país, entrará a regir a partir de las 6:00 a.m. de este viernes 7 de agosto, anunció la Secretaría Nacional de Energía.

    El ajuste estará vigente hasta las 5:59 a.m. del viernes 21 de agosto.

    La entidad explicó que el aumento responde principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, las cuales han impulsado el precio internacional del crudo y sus derivados, impactando la estructura de costos en Panamá.

    Gasolina y diésel suben otra vez desde este viernes
    Aumento del Combustible. Secretaría de Energía

    La mayor variación la registrará el diésel bajo en azufre, cuyo precio aumentará 6.8 centavos por litro, equivalente a cerca de 26 centavos por galón.

    En tanto, la gasolina de 95 octanos subirá 1.6 centavos por litro (unos 6 centavos por galón) y la gasolina de 91 octanos aumentará 1.3 centavos por litro, es decir, alrededor de 5 centavos por galón.

    Los precios por galón serán los siguientes:

    - Gasolina de 95 octanos, $4.81.

    - Gasolina de 91 octanos, $4.51.

    - Diésel bajo en azufre, $5.06.

    En las ciudades de Panamá y Colón, los precios máximos por litro serán:

    - Gasolina de 95 octanos, $1.273

    - Gasolina de 91 octanos, $1.194

    - Diésel bajo en azufre, $1.339 .

    Entre las regiones con los precios más elevados figuran Changuinola, donde el litro de gasolina de 95 octanos costará $1.324, la gasolina de 91 $1.244 y el diésel $1.390, debido a los costos logísticos asociados al abastecimiento.

    Gasolina y diésel suben otra vez desde este viernes
    Aumento del Combustible. Secretaría de Energía

    La Secretaría Nacional de Energía recordó que los precios de los combustibles se actualizan cada 14 días mediante un mecanismo técnico que toma en cuenta las cotizaciones internacionales del petróleo, los costos de importación y distribución, así como otros factores logísticos.

    La institución aseguró que mantiene un monitoreo permanente de los mercados para garantizar que los precios en Panamá reflejen únicamente los costos internacionales y preservar la transparencia del proceso.

    Martha Vanessa Concepción

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