Generadora Gatún logra histórica emisión de bonos por $1,050 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La transacción de Generadora Gatún es la más grande del sector energético privado en Centroamérica en el último lustro

Generadora Gatún, la planta ubicada en Colón, que genera energía a base a gas natural, informó este martes que marcó un precedente histórico en el mercado de capitales tras cerrar con éxito la colocación de un bono corporativo por $1,050 millones.

La emisión, con un plazo récord de 18.4 años y una tasa de 6.874%, fue calificada como Grado de Inversión por las agencias Moody’s (Baa3) y Standard & Poor’s (BBB), señaló Esteban Barrientos, CEO de Generadora Gatún.

El informe destaca la sobredemanda de la emisión, la cual recibió solicitudes por más de $4,600 millones (“superando cuatro veces la oferta inicial”).

La operación financiera se consolida como la más grande y de mayor plazo para una entidad privada de energía en Centroamérica en los últimos cinco años, destacó Barrientos.

Esteban Barrientos. Cortesía

En el roadshow participaron más de 110 inversionistas internacionales y según Barrientos, los resultados reflejan la confianza en la solidez operativa del proyecto y en el rol estratégico de Panamá como hub energético.

Por su parte, Mónica Lupiáñez, gerente país de InterEnergy Group (accionista mayoritario con el 51%), sostiene que la emisión demuestra que Panamá es capaz de captar financiamiento de gran escala cuando existen activos estratégicos y visión a largo plazo.

De igual forma, Miguel Bolinaga, presidente de AES Panamá (socio con el 49%, donde el Estado panameño es accionista), destacó que el gas natural es el pilar de la transición energética nacional por su eficiencia y estabilidad de precios.

Generadora Gatún, ubicada en la isla Telfers, Colón, inició operaciones en octubre de 2024 con una capacidad instalada de 670 MW.

Con esta nueva estructura de capital, la compañía afirma que no solo simplifica su plataforma financiera, sino que fortalece la seguridad energética del país, permitiendo una mayor integración de energías renovables al sistema eléctrico nacional.