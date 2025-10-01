GIP de BlackRock busca adquirir AES por $38,000 millones, con repercusiones en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El mundo de los negocios sigue moviéndose con fusiones y adquisiciones. Ahora es el turno de AES Corp, multinacional dedicada a la generación y distribución de energía eléctrica, que está a punto de ser adquirida por Global Infraestructure Partners (GIP), propiedad de BlackRock por $38,000 millones, según reveló el Financial Times.

De concretarse el acuerdo, los analistas han calificado la transacción como una de las más grandes adquisiciones que se puede producir en el mundo de la infraestructura y el sector energético.

La transacción valorada en $38,000 millones incluiría en esta cifra unos $29,000 millones en deuda, por lo que el valor empresarial según el informe del medio financieron, estaría por encima de la actual capitalización de mercado que se ubica en $9,400 millones.

Con solo la información del anuncio el martes, las acciones de AES se dispararon en más de 16% hasta llegar a los 15.35 dólares. La empresa venía experimentando un retroceso de al menos 30% en el valor de las acciones en el último año, afectada por la reducción de los créditos fiscales verdes para las inversiones renovables, tras las medidas del gobierno de Donald Trump, que le ha dado la espalda a temas de sostenibilidad y energías limpias.

Repercusiones en Panamá

AES opera plantas de energía, represas y plantas hidroeléctrica en Estados Unidos y 13 países incluyendo Panamá.

En el istmo AES tiene una subsidiaria llamada AES Panamá que opera como una empresa mixta pues el Estado panameño posee el 49% de las acciones de la empresa.

La compañía tiene en operación 1,216 MW de capacidad instalada, de los cuales 835 MW son de energía 100% renovable, proveniente de 5 plantas de generación hídrica: Changuinola (Bocas del Toro), Los Valles, La Estrella y Estí en Chiriquí y Bayano en la provincia de Panamá, además, posee 7 parques solares y un parque eólico. Igualmente es dueña de una planta de gas natural AES Colón y tiene participación en la planta de Gatún cuyos accionistas son InterEnergy Group Ltd. (51%) y AES Panamá (49%).

La empresa opera desde el año 1999 y tiene inversiones por el orden de los $3,400 millones y tiene cerca de 300 empleos.

Resultados financieros del grupo

AES Corporation cerró el segundo trimestre de 2025 con resultados mixtos. La compañía reportó una pérdida neta de $150 millones, en contraste con la utilidad neta de $153 millones registrada en el mismo periodo de 2024, reflejando un deterioro de $303 millones.

Este retroceso se explicó principalmente por pérdidas asociadas a arrendamientos de tipo venta en su unidad de energía limpia, mayores gastos fiscales y menores márgenes en su negocio de infraestructura energética, aunque parcialmente compensados por la reclasificación de activos y la entrada en operación de nuevos proyectos renovables.

No obstante, en indicadores operativos clave, la empresa mostró señales de fortaleza. El Ebitda ajustado (Beneficios antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones) aumentó a $681 millones, mientras que el Ebitda ajustado con atributos fiscales alcanzó los $1,057 millones, impulsado por más proyectos renovables en servicio, transferencias de créditos fiscales y normalización en mercados como Colombia.

AES también reafirmó sus proyecciones para 2025, con un beneficio ajustado esperado de entre $2,650 y $2,850 millones y un crecimiento anualizado de 5% a 7% hasta 2027. La empresa mantiene una ambiciosa cartera de 12 GW de proyectos en desarrollo, de los cuales 5,2 GW ya están en construcción.