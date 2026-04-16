Subsidio al transporte cambia de lógica: ya no se medirá por litros sino por monto fijo

A partir de este viernes se habilita el beneficio para el sector de pesca artesanal y transporte de carga agrícola.

El Gobierno anunció este jueves, 16 de abril, modificaciones en la gestión del subsidio al combustible para responder a las dificultades técnicas reportadas por los usuarios.

Adolfo Fábrega, administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), confirmó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitirá una nueva resolución para establecer que el tope semanal del subsidio se calcule exclusivamente en montos económicos y no en litros.

Con este esquema, los transportistas seguirán recibiendo un subsidio fijo semanal de $53.49 para taxis y $86.00 para buses, independientemente del precio del combustible en cada estación.

Un cambio necesario por la variación de precios

La decisión surge tras una reunión entre el administrador de la AIG, el ministro del MEF, Felipe Chapman, y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo. Hasta ahora, el cálculo basado en litros generaba distorsiones, ya que el monto subsidiado variaba dependiendo del precio de venta en cada estación de combustible (por ejemplo, si el litro costaba $1.15 frente a $1.18).

“Esa situación la vamos a contrarrestar. Nos vamos a basar únicamente en monto para evitar complicaciones en el consumo del tope de subsidio”, explicó Fábrega.

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Nuevos sectores se suman al beneficio

Tras completar la validación técnica, además de taxis, colegiales y buses, este viernes se habilitará la plataforma para agregar dos sectores clave como la pesca artesanal y el transporte de carga de alimentos.

Fábrega explicó que la integración de estos dos grupos tomó más tiempo debido a la complejidad de su validación, ya que, a diferencia de los taxis o buses, estos sectores no cuentan con certificados de operación registrados ante la ATTT ni placas vehiculares estándar para el proceso automatizado.

Director de la AIG, Adolfo Fábrega, informó que ya se han realizado más de 33 mil despachos de combustible subsidiado y más de 33 mil vehículos han sido aprobados en la plataforma Panamá Conecta.https://t.co/msWH1jdGnz pic.twitter.com/RKy6waW2Bb — La Prensa Panamá (@prensacom) April 16, 2026

Balance de la plataforma

A pesar de los ajustes, el administrador calificó el proceso como un “rotundo éxito”. Las cifras actuales reflejan una adopción masiva del sistema:

33,815 despachos de combustible subsidiado realizados a nivel nacional.

33,289 vehículos aprobados tras completar su registro en panamaconecta.gob.pa .

Más del 90% de las solicitudes de registro están siendo aprobadas.

Guía rápida para el registro y uso