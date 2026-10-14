Gobierno anuncia segundo fideicomiso para donaciones privadas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Gobierno anunció este martes 13 de octubre la creación de un segundo fideicomiso para canalizar las donaciones del sector privado destinadas a las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre ocurrido en Panamá.

El fondo será establecido en la Caja de Ahorros y tendrá una gobernanza liderada por el sector privado. Así lo informó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, en la conferencia de prensa efectuada en Presidencia donde se hizo un balance actual de la emergencia.

El ministro Chapman explicó que la decisión se tomó luego de que numerosas empresas ofrecieran donaciones económicas y materiales de construcción para apoyar a los damnificados.

Según el ministro, el Gobierno optó por mantener estos aportes separados de los recursos públicos, por lo que el dinero del sector privado no pasará por las cuentas del Estado.

Comercios afectados por el terremoto en Tonosí, Los Santos. LP/Alexander Arosemena

“Va a haber un segundo fideicomiso que va a ser gestionado por la empresa privada, porque han mostrado y han ofrecido recursos para ayudar a los afectados, y el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de no recibir esos recursos directamente”, subrayó el titular de Economía y Finanzas.

El nuevo fideicomiso tendrá como objetivo principal financiar la reparación, rehabilitación y construcción de viviendas para las familias que perdieron sus casas o que no pueden regresar a ellas debido a los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 7.5.

El 10 de octubre pasado, el Consejo de Gabinete declaró un estado de emergencia nacional, a través del cual se destinarán hasta $100 millones para ayudar a los afectados en las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé, Veraguas y otros sectores del país.

La gestión de las donaciones estará a cargo principalmente del sector privado, en coordinación con el Gobierno para identificar las comunidades y los hogares con mayores necesidades, remarcó el titular del MEF.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas. Cortesía

Chapman indicó que este mecanismo complementará el fideicomiso constituido entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Nacional de Panamá, cuya creación fue refrendada por la Contraloría General de la República. Este primer fondo administrará recursos públicos destinados a atender las afectaciones provocadas por el terremoto.

“Los recursos públicos del Estado panameño se administrarán exclusivamente por medio de un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá. La parte mayoritaria, sino la totalidad, estimamos que será de donaciones de entidades multilaterales, entidades financieras internacionales”.

De acuerdo con el ministro, los primeros recursos que ingresarán a ese fideicomiso provendrán de organismos multilaterales y financieros internacionales, entre ellos el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, además de primas de seguros para eventos catastróficos. La recepción de estos fondos ya fue autorizada por el Consejo de Gabinete.

Lea también: $100 millones para la emergencia y la flexibilización de los límites del déficit

Los recursos públicos se utilizarán para atender necesidades en áreas como infraestructura vial, puentes, viviendas y centros educativos, mediante entidades como los ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Educación, así como el Instituto de Mercadeo Agropecuario, que apoyará con la distribución de alimentos. Además, podrán destinarse a gobiernos locales y juntas comunales, que deberán presentar solicitudes sustentadas en afectaciones directamente vinculadas al sismo y cumplir con los procedimientos establecidos por la Contraloría.

Comunidad de Malena, distrito de Mariato, Veraguas, tras el terremoto. LP Alexander Arosemena

Chapman señaló que, si los recursos disponibles resultaran insuficientes, el Gobierno evaluaría recurrir a líneas de crédito diseñadas para emergencias nacionales, cuyas condiciones serían más favorables que las del financiamiento ordinario.

BALANCE

El más reciente balance preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN), del Sistema Nacional de Protección Civil, registra 11,460 personas afectadas por el terremoto.

Según este mismo reporte, 27 personas presentan lesiones leves o moderadas en las áreas afectadas. Hasta el momento, no se reportan víctimas fatales ni personas desaparecidas.

Las afectaciones se extienden a todo el país, con mayor incidencia en las provincias de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé y Chiriquí.