Gobierno aprueba importación de arroz y se prepara para la emergencia ante impacto de El Niño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ante la proyección de un déficit en el abastecimiento de arroz para cubrir la demanda nacional, la Cadena Agroalimentaria de este rubro acordó, mediante votación, recomendar la importación de 786 mil quintales bajo el mecanismo de desabastecimiento, con el fin de garantizar el suministro del grano en el país.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, explicó que luego de la decisión de la Cadena Agroalimentaria, la decisión se elevó al Consejo de Gabinete, dejando firme la aprobación exáctamente de 780 mil quintales de arroz para importación y explicó que adicionalmente ingresarán al país entre 213 mil y 216 mil quintales contemplados bajo los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

“Eso nos va a dar un total de alrededor de un millón de quintales de arroz que van a entrar inmediatamente”, sostuvo.

Añadió que actualmente Panamá mantiene inventario del grano hasta el 24 de septiembre y explicó que las nuevas importaciones representan más de un mes adicional de abastecimiento.

De acuerdo con las cifras oficiales, para el ciclo agrícola 2026-2027, al 22 de mayo se reportaban 10 mil de hectáreas sembradas por 154 productores, de un total programado de 93 mil 927 hectáreas por 1,601 productores. Se estima una producción de 9 millones 838 mil 619 quintales.

Cadena agroalimentaria del arroz

Linares aseguró que se mantendrá un monitoreo permanente del inventario nacional y que, de ser necesario, se aprobarán nuevas importaciones para evitar desabastecimiento.

Según los últimos inventarios, en Panamá se consumen aproximadamente 788 mil quintales de arroz mensualmente.

Cosecha de arroz. Archivo

Linares aseguró que la medida fue consensuada con los productores. “Ni el país ni el IMA se pueden quedar sin arroz. La seguridad alimentaria está primero”, expresó el titular del MIDA en reunión con los productores agrícolas el 26 de mayo.

Omar Spiegel vocero de los productores de arroz, indicó que las autorizaciones de importación del rubro son puntuales. “Es un contingente para evitar el abastecimiento para atender la demanda ante las proyecciones de que se puedan alterar las fechas de siembra debido al fenómeno de El Niño”.

Explicó que se han tenido que mover las fechas de siembra para no sufrir el impacto. “Una primera etapa de siembra se hace entre abril y junio y se cosecha entre julio, agosto y septiembre, mientras que la segunda etapa se sembrará entre julio y septiembre. Lo que vimos es que en la primera etapa se corrió un poco la siembra y para que no haya escasez se decidió importar, no estamos improvisando nada”.

Omar Spiegel además informó que se acordó una mesa técnica para debatir los costos de producción, el precio de venta y del mercado para septiembre en adelante.

Comisión especial por el fenómeno de El Niño

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 53-26, mediante la cual se crea la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para dar seguimiento a los posibles efectos adversos provocados por el fenómeno de El Niño en el país.

La resolución autoriza además al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar asignaciones y traslados de partidas, así como solicitar créditos extraordinarios para atender las afectaciones derivadas del fenómeno climático.

Según explica la resolución, la medida busca coordinar acciones entre distintas entidades del Estado para enfrentar las afectaciones derivadas de la disminución de lluvias y el aumento de las temperaturas, condiciones que ya impactan al país, especialmente al sector agropecuario.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, explicó que la primera reunión de la comisión se realizará la próxima semana y señaló que el objetivo será adoptar medidas urgentes para apoyar, principalmente, al sector agropecuario, uno de los más afectados por las condiciones climáticas, especialmente en las regiones de Azuero y el Arco Seco.

Linares indicó que actualmente la principal preocupación se concentra en el sector ganadero bovino.

Según detalló, el MIDA pondrá a disposición perforadoras de pozos y maquinaria pesada para construir y rehabilitar reservorios de agua destinados al ganado.

Novillos en Cerro El Barco, La Villa de Los Santos. Foto: Alexander Arosemena

Agregó que también se analiza brindar apoyo con medicamentos veterinarios y alimentación para el ganado, debido al impacto del estrés calórico sobre los animales.

“Este estrés calórico afecta mucho al ganado, puede producir piroplasma y eso causa la muerte del ganado”, afirmó el ministro, quien añadió que se busca suministrar alimentos fibrosos y otros insumos para evitar mayores pérdidas en el sector.

Dicha comisión estará integrada por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio para Asuntos del Canal, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Por otro lado, el Imhpa advirtió que el fenómeno de El Niño afectará principalmente a la región del Pacífico panameño, donde se prevé una disminución de las lluvias y un incremento de las temperaturas del aire. La entidad también alertó que la reducción de precipitaciones podría afectar los caudales que abastecen a las plantas potabilizadoras.