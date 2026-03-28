Gobierno argentino adecua norma de calidad para contener el precio del combustible

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Gobierno argentino modificó este viernes la especificación técnica de calidad de las gasolinas con el objetivo de contener el precio del combustible, que aumentó entre el 20 % y el 25 % en lo que va de marzo, en el contexto del conflicto bélico de Oriente Medio.

La resolución 79/2026 elevó el límite máximo de oxígeno permitido en las gasolinas al 5.6 %. De esa manera, las refinadoras podrán incorporar hasta un 15 % de bioetanol a sus mezclas de manera voluntaria.

“La medida apunta a dar mayor flexibilidad a la industria y a amortiguar eventuales subidas en el precio de los combustibles en surtidor, protegiendo al consumidor”, detalló la Secretaría de Energía en un comunicado oficial.

Según explicó el organismo, la resolución no modifica el corte obligatorio de bioetanol ni impone nuevas exigencias a las refinadoras.

Tampoco introduce cambios en el régimen aplicable al biodiesel, ya que la especificación técnica vigente para el gasoil ya contempla mezclas de hasta 20 %.

De manera adicional, según informaron este viernes fuentes de la Secretaria de Energía, el Gobierno Nacional tomó la decisión de suspender la próxima actualización —prevista para abril— de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) alertó que en lo que va de marzo los precios del gasóleo y de las gasolinas en el país suramericano se incrementaron entre tres y cinco veces, con un rango que oscila entre el 20 % y el 25 %.

En la actualidad, el gasóleo de mayor uso en el sector del transporte ya supera en Argentina los 2,100 pesos (1.51 dólares) por litro, y, según expresó la FADEAC en un comunicado, “todo indica que el mes cerrará con el aumento de costos de gasóleo más elevado de los últimos dos años”.

Las empresas observaron que, medido en dólares, el litro de gasóleo en Argentina alcanzó uno de sus valores más altos de la última década y se ha posicionado como uno de los más caros de la región.