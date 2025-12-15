Panamá, 15 de diciembre del 2025

    MEGAOBRA

    Gobierno avala contrato por más de $802 mil para la consultoría del modelo financiero del tren Panamá–David

    José González Pinilla
    Henry Faarup, de la Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá. Cortesía

    La Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá contrató de forma directa a la empresa KPMG para la prestación de servicios de consultoría destinados al desarrollo del modelo financiero del proyecto del tren Panamá–David.

    El contrato asciende a $802,461 y fue avalado el pasado 4 de diciembre por el Consejo Económico Nacional (CENA) del Ministerio de Economía y Finanzas.

    De acuerdo con la Secretaría del Ferrocarril, la firma “es una de las empresas de mayor trayectoria y reputación en los campos de asesoría legal, fiscal, financiera y de negocios”.

    El contrato tendrá un plazo de seis meses. Entre sus responsabilidades, el consultor deberá elaborar un modelo económico dinámico, interactivo y multianual para el proyecto ferroviario.

    Gobierno avala contrato por más de $802 mil para la consultoría del modelo financiero del tren Panamá–David
    Carta del CEN sobre el ferrocarril Panamá-David.

    “Con este modelo se pretende evaluar la viabilidad económica y financiera del proyecto en un horizonte de largo plazo mínimo de 30 años”, señala el acta de justificación de la contratación.

    El estudio también busca establecer un marco técnico que permita a las autoridades analizar distintas alternativas de estructura financiera, a través de diversos escenarios de financiamiento, como asociaciones público-privadas o concesiones.

    El proyecto impulsado por el gobierno de José Raúl Mulino contempla una línea ferroviaria de 482 kilómetros, con 14 estaciones y una primera fase entre Albrook y Divisa. Permitirá viajar de Ciudad de Panamá a David en menos de tres horas, a velocidades de hasta 180 kilómetros por hora.

    José González Pinilla

