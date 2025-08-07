Gobierno busca que modelo de concesión para nuevos puertos en Corozal y Telfers genere mayor valor

Exclusivo Suscriptores

El proceso de licitación para la construcción de dos nuevos puertos, el de Corozal, en el Pacífico panameño, y el de isla Telfers en el Atlántico, está en la fase de elaboración de los estudios preliminares para poder preparar los términos de referencia, informó el ministro para asuntos del Canal, José Ramón Icaza.

Icaza explicó que la meta es lanzar la licitación en un plazo menor a los 12 meses, para buscar atraer a inversionistas de grupos portuarios internacionales.

“Esperamos que antes de los 12 meses poder presentar la licitación internacional para la concesión de estas terminales portuarias, tanto Corozal como la de Telfers”, dijo Icaza a La Prensa al señalar que hay mucho interés en estos proyectos.

Adicionalmente, el ministro mencionó este miércoles 6 de agosto, en TVN Noticias, que el cálculo de inversión esperado para estas concesiones es de entre $1,500 millones a $2,000 millones cada puerto. Admitió que, dependiendo de lo que se dirima en la demanda contra el contrato de Panama Ports Company, se analizará el impacto que pueda tener esa decisión de la Corte Suprema de Justicia en nuevas concesiones y otros proyectos portuarios y logísticos.

¿Modelo de asociación estatal para administrar los puertos?

Sobre la posibilidad de un modelo de negocio de administración estatal de estos puertos, Icaza dijo que aún no hay nada definido, pero adelantó que se hará una alianza entre el Gobierno central, la Autoridad Marítima de Panamá y la Autoridad del Canal de Panamá para que el modelo de concesión genere beneficios y valor al Estado, en contraste con las concesiones vigentes que han sido cuestionadas por la Contraloría General de la República.

“Estamos trabajando en este momento en una alianza Gobierno Nacional, Autoridad del Canal de Panamá para poder entonces definir lo que es la estrategia marítima nacional, en donde lo que buscamos también es conocer y poder estudiar distintos modelos de concesiones portuarios”, dijo.

Precisó que se busca un modelo de concesión que “logre generar la mayor cantidad de valor para el Estado Panameño (...) La idea es poder atraer esas grandes empresas a que inviertan en Panamá en estas concesiones portuarias”.

Icaza señaló que grandes operadores portuarios y navieras son los expertos en temas de puertos y el propósito es seguir atrayendo a estas empresas al país.

La semana pasada, el presidente José Raúl Mulino dijo que anunciarán una política de puertos a la vez que manifestó su respaldo a la demanda impuesta por el Contralor General de la República, Anel Flores, para anular por inconstitucional el contrato entre el Estado y la empresa Panama Ports Company, empresa que opera los puertos de Balboa y Cristóbal.

Mulino adelantó que se analiza un modelo de alianzas con el Estado para administrar nuevos puertos y algunos de los ya existentes. “La idea que hay —aún en un borrador— sobre los puertos y las minas son asociaciones con el Estado”, explicó Mulino, al indicar que ese esquema todavía está en estudio y se informará ampliamente al país.

Precisó que no ve la subsistencia del contrato con Panama Ports Company ni ahora ni refrendado en el futuro; pero habrá que esperar la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la demanda interpuesta por la Contraloría y admitida por el supremo.

Las operaciones de Panama Ports Company (PPC) en los puertos de Balboa y Cristóbal están en el centro de una negociación internacional dado que PPC forma parte del grupo CK Hutchison de Hong Kong, que está en proceso de venta de 43 activos portuarios en el mundo por más de 23 mil millones de dólares. Uno de los interesados más grandes hasta ahora es el consorcio liderado por BlackRock y Terminal Investment Limited (TIL), el brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC). En el camino, el gobierno de China ha pedido que se incorpore en la negociación la naviera Cosco Shipping, y aparte ha mostrado interés en la operación la naviera francesa CMA CGM.