Gobierno de Panamá autoriza exportación de material rocoso sin reactivar la mina de Donoso

Se trata de material rocoso extraído antes del cierre de la mina, cuya falta de manejo adecuado podría representar un riesgo ambiental, indicó el presidente José Raúl Mulino.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó la exportación del material rocoso y del concentrado de cobre acumulado que quede aún en inventario en la mina de Donoso, al tiempo que aclaró que esta decisión no significa la reapertura ni la reactivación de la actividad minera en el país.

Durante su discurso ante la Asamblea Nacional, este viernes 2 de enero de 2026, el mandatario explicó que la medida responde a criterios técnicos, ambientales y legales, y busca mitigar riesgos ambientales asociados a la permanencia prolongada de estos materiales tras el cierre de la operación.

Mulino detalló que aún permanecen miles de toneladas de material rocoso extraído antes del cierre de la mina, cuya falta de manejo adecuado podría representar un riesgo ambiental. Por ello, instruyó a los ministros de Comercio e Industrias, Economía y Finanzas y Ambiente a coordinar el procesamiento y la exportación de estos materiales.

Foto de archivo de la mina de Donoso cuando extraía concentrado de cobre en el año 2022.

El presidente enfatizó que la decisión no implica reactivar la mina, sino resolver asuntos pendientes del pasado. “Esta medida no significa la apertura o reactivación de la mina en este momento. Se trata de resolver temas pendientes del pasado, preservar el ambiente y recuperar recursos”, afirmó.

Indicó que Panamá recibió cerca de 30 millones de dólares por la venta de concentrado de cobre realizada el año pasado, fondos que —según dijo— serán destinados a proyectos sociales, ambientales y de empleo, especialmente en comunidades cercanas a la mina y en las comarcas.

La actividad minera está suspendida desde noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals.

El presidente Mulino agregó que el futuro del proyecto minero dependerá de los resultados de una auditoría integral que se lleva a cabo en este momento por parte de la empresa SGS y de la opinión de expertos internacionales, quienes determinarán la viabilidad de cualquier iniciativa bajo criterios de sostenibilidad y beneficio para el país.

Añadió que una vez concluidos estos procesos, informará al país sobre el camino a seguir.