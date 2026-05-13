Gobierno defiende aumento de la planilla estatal; aseguran que fue ‘leve’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El gasto total acumulado en planilla durante 2025 fue de 5 mil 245 millones de dólares, lo que representó aproximadamente el 17.4 % del Presupuesto General del Estado aprobado para ese año.

La viceministra de la Presidencia, Virna Luque, defendió el incremento de la planilla estatal registrado desde la llegada del presidente José Raúl Mulino, argumentando que responde a la expansión de servicios públicos en áreas como educación, salud y seguridad.

“Sí hay un incremento en la planilla, pero eso tiene una razón de ser”, afirmó Luque al referirse al aumento de funcionarios en distintas entidades del Estado. Según explicó, el crecimiento está vinculado a la apertura de nuevos centros educativos, hospitales y programas sociales impulsados por el actual gobierno.

Incluso, en un comunicado enviado por la presidencia, luego de la conferencia de prensa, calificaron el aumento de la planilla estatal como “leve”.

La funcionaria señaló que el Ministerio de Educación (Meduca) abrió alrededor de siete nuevas escuelas que requieren docentes, personal administrativo y apoyo operativo. Además, mencionó la habilitación de 1,500 nuevos comedores escolares y la creación de 33 gabinetes psicopedagógicos, cada uno con equipos de aproximadamente cuatro personas.

La viceministra de la Presidencia, Virna Luque en conferencia de prensa. Cortesía

También indicó que 15 centros educativos fueron ampliados para pasar de escuelas premedias a colegios de nivel medio, lo que implicó nuevas contrataciones de profesores y administrativos.

“Todo esto requiere personal y ahí se justifica el incremento de la planilla para Meduca”, sostuvo.

Luque añadió que una situación similar ocurre en el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), debido a la apertura de nuevas instalaciones médicas. Entre ellas mencionó los hospitales de Bugaba, Río Hato y San Isidro, además de nuevos Minsa-Capsi y centros de atención primaria.

En materia de seguridad, la viceministra indicó que la graduación de entre 1,500 y 1,600 nuevas unidades incrementó significativamente la planilla del Ministerio de Seguridad Pública.

Asimismo, aseguró que el aumento registrado en el Ministerio de Gobierno se debe al traslado de funcionarios de la Justicia de Paz, quienes anteriormente figuraban en la planilla de la Alcaldía de Panamá. En el caso del Ministerio de Cultura, señaló que se incorporó a maestros de danza que antes pertenecían al Meduca.

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De acuerdo con Luque, el crecimiento de funcionarios entre el año pasado y este representa alrededor de 2.5%.

El peso creciente del gasto público

Las declaraciones de la viceministra surgen en medio del constante crecimiento de la planilla estatal, pese al discurso oficial de austeridad y contención del gasto público.

Datos de la Contraloría General de la República reflejan que desde la llegada de Mulino al poder, en julio de 2024, la cantidad de funcionarios aumentó en 4,768 personas. En ese momento el Estado contaba con 258,859 empleados públicos y una planilla mensual bruta de $423.5 millones. Para marzo de 2026, la cifra subió a 263,627 funcionarios y el gasto mensual alcanzó $451.7 millones.

El contraste es aún mayor al revisar cifras históricas. En 2007, el gasto mensual en salarios públicos era de $109.3 millones, lo que representa un aumento acumulado de 313.2% en las últimas dos décadas.

Actualmente, el Meduca encabeza la lista de instituciones con más personal del Estado, con 64,385 funcionarios y una planilla mensual de $114 millones. Le siguen la CSS, con 35,391 empleados y salarios por $76.6 millones, y el Ministerio de Seguridad Pública, con 34,369 funcionarios y una planilla de $46.9 millones.

El Minsa suma otros 20,179 trabajadores y un gasto mensual de $42.7 millones.

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La discusión sobre el tamaño del aparato estatal también ha puesto bajo la lupa a entidades como la Asamblea Nacional, que mantiene 4,150 funcionarios y una planilla mensual de $8.2 millones.

En reiteradas ocasiones, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha advertido que gran parte del gasto público está atado a leyes especiales, ajustes automáticos y compromisos salariales que dificultan reducir el peso de la burocracia estatal.

El propio Mulino reconoció meses atrás las limitaciones para disminuir la planilla pública.

“La planilla tiene sus razones por qué sube o por qué baja. Ojalá yo pudiera hacerlo, pero de un día para otro no se puede”, admitió el mandatario.