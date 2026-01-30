Gobierno, gremios y sindicatos se pronuncian tras el fallo contra el contrato de PPC

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional el contrato que otorgaba la concesión para la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal a la empresa Panama Ports Company (PPC), los principales actores del sector logístico y gubernamental han emitido pronunciamientos sobre el rumbo de la actividad portuaria en el país.

La noticia ha generado una movilización inmediata de las autoridades, el gremio empresarial y los sindicatos, quienes coinciden en la necesidad de mantener la operatividad, aunque con enfoques complementarios sobre la transición y el futuro de las concesiones.

Gobierno garantiza estabilidad laboral y ‘cero despidos’

Desde el Órgano Ejecutivo, el mensaje ha sido de calma y control institucional. El presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, junto a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, han dicho que el capital humano es la prioridad.

El mandatario aseguró a los trabajadores portuarios que su fuente de empleo está plenamente garantizada y fue categórico al afirmar que “no se producirán despidos” durante este proceso.

La ministra Muñoz acudió personalmente a las sedes de los puertos en Balboa para dar seguimiento a la situación y al cumplimiento de las leyes laborales y del Código de Trabajo.

El plan gubernamental contempla una coordinación entre la Presidencia, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el Mitradel y el Ministerio de Seguridad (Minseg), con el fin de asegurar una transición ordenada que genere confianza tanto en los trabajadores como en los actores del sector logístico.

El Gobierno asegura la continuidad operativa, laboral y contractual hasta que se anuncie una nueva concesión.

Cámara Marítima exige transparencia y criterios técnicos

Por su parte, la Cámara Marítima de Panamá (CMP), como representante del conglomerado logístico y portuario, ha manifestado que, si bien valoran positivamente el mensaje de transición ordenada del Ejecutivo, solicitan formalmente acceso a información técnica detallada sobre cómo se llevará a cabo el proceso de transición para garantizar la operatividad continua de los puertos y la protección del ecosistema logístico.

De cara al futuro, el gremio considera indispensable que se definan con claridad los parámetros, criterios y plazos para las nuevas concesiones.

Sindicatos en alerta

El Sindicato Industrial de Trabajadores/as Portuarios y Similares de Panamá, gremio mayoritario en PPC, ha hecho un llamado urgente a garantizar la estabilidad y los derechos consignados en el convenio colectivo vigente.

La organización recordó que, desde 2014, han negociado convenios que son referentes para el sector, priorizando la estabilidad laboral de sus afiliados.

Ante el escenario de incertidumbre, el sindicato ha establecido un diálogo directo con la ministra de Trabajo.

Han solicitado a sus bases mantener la calma y evitar exponerse a conflictos ajenos a sus intereses laborales, advirtiendo que existen sectores que podrían intentar promover la inestabilidad para beneficio propio.