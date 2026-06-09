Panamá, 10 de junio del 2026
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    GABINETE

    Gobierno importará 786 mil quintales de arroz para evitar desabastecimiento

    El arroz es uno de los productos de mayor consumo en el país.

    José González Pinilla
    Gobierno importará 786 mil quintales de arroz para evitar desabastecimiento
    Bolsas de arroz que vende el IMA. Archivo

    El Gobierno importará 786 mil quintales de arroz en cáscara que serán distribuidos en todo el país para evitar un posible desabastecimiento del producto y los posibles efectos del Fenómeno del Niño, informó este martes el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares.

    El funcionario explicó que la medida fue aprobada por el Consejo de Gabinete y tiene como objetivo garantizar el abastecimiento del principal alimento de la dieta de los panameños, debido a la situación climática actual que ha provocado retrasos en el inicio de las siembras y afectaciones en el desarrollo del cultivo.

    “Es arroz limpio y seco”, precisó Linares.

    Según el ministro, actualmente vienen en camino otros 250 mil quintales que habían sido autorizados previamente. Esta cantidad se sumará a los 5.8 millones de quintales que, aseguró, permanecen en reserva.

    Linares recordó que en Panamá se consumen aproximadamente 778 mil quintales de arroz al mes, por lo que estima que, con las reservas existentes y la nueva importación, el abastecimiento estaría garantizado hasta más allá del mes de octubre.

    Además, adelantó que la próxima semana se realizará el tercer inventario de arroz del año para evaluar la disponibilidad del grano y determinar si será necesario autorizar una nueva importación para cubrir la demanda durante el resto de 2026.

    Gobierno importará 786 mil quintales de arroz para evitar desabastecimiento
    Ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares. Cortesía/Ministerio de la Presidencia

    “Se hará el monitoreo y el inventario en supermercados, molinos y bodegas para conocer con precisión cuánto arroz tenemos”, señaló.

    El arroz es uno de los principales componentes de la dieta de las familias panameñas y uno de los productos de mayor consumo en el país.

    José González Pinilla

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