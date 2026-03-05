Gobierno inicia elaboración del Plan Energético Nacional 2026–2040

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Gobierno Nacional anunció el lanzamiento del proceso de elaboración del Plan Energético Nacional 2026-2040, una iniciativa para definir de manera participativa y planificada la hoja de ruta para el desarrollo del país durante los próximos 15 años, para fortalecer la economía, impulsar la transición energética y promover el desarrollo sostenible, según explica el comunicado de prensa.

La elaboración del plan se desarrollará durante un periodo aproximado de 18 meses, tiempo en el que se trabajará con distintos sectores para definir las prioridades y estrategias que marcarán el desarrollo del país en los próximos años.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, destacó que se mantiene como prioridad el fortalecimiento de una matriz energética más sostenible, diversificada y eficiente, que contribuya tanto al crecimiento económico como a la protección del medio ambiente.

“Buscamos garantizar la seguridad energética, su uso eficiente y el fortalecimiento de las fuentes renovables”, expresó Orillac.

El ministro también se refirió al avance del proyecto de interconexión eléctrica Colombia–Panamá, una iniciativa estratégica que, según indicó, está registrando progresos significativos gracias a la coordinación interinstitucional impulsada por la actual administración.

“Por primera vez estamos viendo avances reales en este proyecto, que ha tenido más de 20 años de discusión. Hoy existe una mesa institucional que da seguimiento y pone a las entidades a trabajar de manera coordinada. Ese es el tipo de Estado que impulsa este Gobierno: uno que coordina y cumple”, manifestó.

Asimismo, recordó que presentó en octubre pasado ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley para impulsar el desarrollo de los biocombustibles, el cual propone una mezcla del 10% de bioetanol en combustibles.

De acuerdo con estimaciones presentadas, la implementación de esta iniciativa podría generar alrededor de 30,000 empleos entre directos e indirectos, además de permitir que cerca de 70 millones de dólares permanezcan en Panamá, recursos que actualmente salen del país por la importación de derivados del petróleo.

En la actividad también estuvieron presentes Rodrigo Rodríguez, secretario nacional de Energía; Gerardo Ulloa, gerente general de Mercantil Banco; Anel Flores De La Lastra, contralor general de la República; Zelmar Rodríguez Crespo, administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), entre otras autoridades y representantes del sector público y privado.