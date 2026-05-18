Gobierno iniciará registro de viviendas y áreas forestales que podrían ser impactadas por el tren Panamá-David

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Por más de 718 mil dólares, la Secretaría Nacional del Ferrocarril (SNDF) publicó la licitación para realizar un registro detallado de las estructuras, cultivos y áreas forestales que podrían verse afectadas por la construcción de la fase 1 del proyecto del tren Panamá-David.

La contratación contempla dos rubros. El primero consiste en realizar un “censo” de las estructuras que estén dentro del área por donde pasará la obra. Eso incluye casas, galeras, negocios, cercas u otras edificaciones.

A cada estructura le tomarán medidas exactas, fotografías y ubicación GPS. También se registrarán de qué materiales están construidos y en qué estado se encuentra.

El segundo rubro corresponde al inventario forestal, donde se hará un inventario de árboles, cultivos y cosechas dentro de las áreas impactadas por el proyecto.

La licitación establece un alcance máximo de 20 hectáreas para estas evaluaciones, las cuales deberán incluir identificación científica y nombre común de las especies, conteo de unidades y cálculo del valor económico correspondiente para futuras indemnizaciones.

Cada informe deberá presentarse por finca o predio y estar firmado por un ingeniero forestal o agrónomo con idoneidad.

El proyecto del tren conectará el centro y occidente del país con una vía moderna.

Esto podría determinar futuras compensaciones o indemnizaciones si dichas construcciones, cultivos o ganados, serán afectados, comprados o removidos por el proyecto.

La Secretaría informó que la adjudicación se otorgará al proponente que cumpla con los requisitos técnicos y presente el menor precio.

Además, el contratista deberá tener capacidad operativa para atender hasta 30 levantamientos de estructuras y 15 inventarios forestales por mes.

Entre los requisitos exigidos figura experiencia comprobada en trabajos similares por al menos $300 mil acumulados durante los últimos 10 años en Panamá.

También se exige un equipo mínimo integrado por un profesional en arquitectura, ingeniería civil o carreras afines con más de cinco años de experiencia, así como un ingeniero forestal o agrónomo especializado en avalúos de cultivos.

En el proceso, los participantes también deberán presentar una fianza de propuesta equivalente al 10% del valor ofertado y, en caso de adjudicación, una fianza de cumplimiento por el mismo porcentaje.

El proyecto ferroviario de Panamá contempla una línea de 482 kilómetros, con 14 estaciones y una primera fase entre Albrook y Divisa

Permitirá viajar desde ciudad de Panamá hasta David en menos de tres horas, alcanzando velocidades de hasta 180 kilómetros por hora.

Hasta ahora, se estima que el proyecto puede significar una inversión de entre $4,000 millones y $8,000 millones.

El gobierno británico ha propuesto una línea de financiamiento de 5,000 millones de libras esterlinas (aproximadamente $6,000 millones a $6,500 millones) para obras de infraestructura, con prioridad para el tren.