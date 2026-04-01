Gobierno limita viajes al exterior, viáticos y consumo de combustible por alza del petróleo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ordenó este martes 31 de marzo restringir los viajes internacionales, reducir viáticos y reforzar el control sobre la movilidad institucional como parte de un paquete de medidas para contener el gasto público ante el encarecimiento global del petróleo y la crisis energética debido a la guerra en Medio Oriente.

Las disposiciones están contenidas en la circular MEF-2026-19187, dirigida a los tres órganos del Estado, entidades descentralizadas, empresas públicas y organismos autónomos, y buscan limitar el uso de recursos mientras persista la volatilidad de los precios internacionales.

Entre las medidas más inmediatas se establece una restricción temporal de los viajes internacionales y viáticos, que solo podrán autorizarse en casos considerados críticos y cuando no sea posible resolverlos por medios digitales. Se exceptúan los viajes financiados completamente por organismos internacionales, indicó el MEF.

En cuanto a la movilidad laboral, el el ministerio plantea la implementación de horarios escalonados a partir de las 7:00 a.m., el uso compartido de vehículos oficiales, la reducción de misiones oficiales y la priorización de reuniones virtuales. También se contempla suspender unidades vehiculares que no sean esenciales para el funcionamiento institucional.

La circular además propone fomentar el uso de vacaciones, priorizando a los funcionarios que viven más lejos de sus lugares de trabajo o aquellos que acumulan más de dos períodos pendientes por más de 60 días.

En materia de combustible, se ordena que el consumo se mantenga estrictamente dentro de lo presupuestado para 2026 y se prohíbe aumentar esa partida mediante traslados presupuestarios. Sin embargo, se contemplan excepciones para sectores considerados prioritarios como transporte público, seguridad y salud, aunque bajo monitoreo permanente.

Como mecanismo de control, las instituciones deberán reportar semanalmente su consumo de combustible.

El MEF también impulsa la digitalización de procesos, promoviendo la tramitación virtual, el uso del correo electrónico y la reducción del consumo de papel, con apoyo de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental.

Según el documento, las medidas responden al impacto económico por el momento geopolítico actual, que ha elevado los costos de energía, transporte, alimentos y otros bienes esenciales.

El ministerio advirtió que los lineamientos son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades.