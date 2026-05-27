Gobierno propone cerrar el Banco Hipotecario Nacional en 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Junta Directiva de la CA determinará, mediante un régimen especial, el proceso de migración de las carteras de productos hipotecarios y financieros del BHN.

El Banco Hipotecario Nacional (BHN) tiene los días contados. El Consejo de Gabinete aprobó este martes 26 de mayo la presentación ante la Asamblea Nacional de un proyecto de ley que ordena el cierre total de las operaciones de esa entidad bancaria para diciembre de 2027.

Según la propuesta, la intención es transformar el actual modelo institucional “hacia uno nuevo y moderno que garantice el derecho a la vivienda, con un sistema de financiamiento habitacional eficiente, sostenible financieramente y con cobertura social”.

Bajo el nuevo modelo, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) asumirá la rectoría de la Política Nacional de Vivienda, mientras que la Caja de Ahorros (CA) ejercerá el rol de banca social hipotecaria.

De acuerdo con el documento, la medida permitirá evitar duplicidad de funciones, reducir costos operativos y habilitar mecanismos modernos de colaboración público-privada.

El proyecto de ley establece que el cierre del BHN se ejecutará de forma progresiva, a través de un Plan de Transición Institucional que será elaborado por el Comité de Transición y aprobado por el Órgano Ejecutivo. Una vez promulgada la ley, el proceso de cierre no podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2027.

El Comité de Transición, encargado de coordinar todos los trámites relacionados con el cierre, estará integrado por representantes del Miviot, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Caja de Ahorros y la Contraloría General de la República.

Las competencias que actualmente ejerce el BHN en materia de diseño, rectoría, subsidios, programas de vivienda de interés social, planificación y desarrollo de proyectos público-privados, así como la articulación territorial, pasarán a ser responsabilidad del Miviot.

Por otro lado, las competencias relacionadas con financiamiento hipotecario, administración crediticia y estructuración de productos financieros corresponderán a la Caja de Ahorros.

La Junta Directiva de la CA determinará, mediante un régimen especial, el proceso de migración de las carteras de productos hipotecarios y financieros del BHN.

La propuesta aclara que esta disposición no constituye una fusión bancaria. “La Caja de Ahorros adoptará las medidas necesarias para el manejo de estas carteras por separado de sus operaciones bancarias”, señala el documento.

El proyecto también propone la creación de un Régimen de Colaboración Público-Privada Habitacional, así como de la Dirección del Fondo de Vivienda Social, adscrita al Miviot y coordinada a través del ministro de Vivienda.