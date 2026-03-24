Gobierno solicita $30.5 millones para limpiar explosivos en tierras que venderá a la ACP

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Gobierno busca $30.5 millones para limpiar un terreno contaminado con explosivos en Colón y poder concretar su venta a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por $126 millones.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para exponer una solicitud de traslado de partidas presupuestarias y así obtener los fondos para la limpieza.

El terreno fue utilizado por el Ejército de Estados Unidos durante su presencia en Panamá como área de entrenamiento de tropas y actualmente se encuentra contaminado con explosivos no detonados.

Se trata de 695 hectáreas ubicadas a orillas del río Piña, en la Costa Abajo de Colón, que deben ser saneadas para eliminar los artefactos explosivos aún presentes. El proyecto tendrá un costo de $30.5 millones y estará a cargo de la empresa FATUTTO, S.A..

De acuerdo con Jorge Díaz, secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), la empresa asumiría este proyecto tras un proceso realizado en el portal PanamaCompra, mediante una “cotización en línea con certificación de no oferentes”.

Díaz también aclaró que, del total del terreno, la limpieza se ejecutará en 456 hectáreas.

Uno de los diputados que intervino en la reunión fue Betserai Richards, quien cuestionó el monto asignado y señaló que esta empresa ha sido contratada en gobiernos anteriores para realizar trabajos similares.

“Estos montos suenan realmente exagerados”, indicó Richards, luego de que se confirmara la existencia de un mapeo previo del área, y más aún “en estos tiempos complejos”, añadió.

Ante ello, Díaz sostuvo que la UABR realizó estudios de mercado en los que se revisaron “más de 17 adjudicaciones” obtenidas por FATUTTO, S.A., tanto en el sector público como en el privado, concluyendo que cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar este tipo de trabajos.

Asimismo, señaló que más del 90% de los contratos adjudicados a esta empresa en el sector público se han otorgado en procesos en los que no hubo oferentes.

Otro de los cuestionamientos surgió en torno al uso futuro del terreno. Fue el propio diputado independiente quien planteó la interrogante, a lo que Díaz respondió que el área será utilizada por la ACP.

“Fue un terreno solicitado por la ACP para desarrollar el corredor logístico, como zona para operaciones conexas con el Canal de Panamá”, explicó, al tiempo que indicó que el terreno ya ha sido “vendido y pagado” por esta entidad.

Richards expresó no estar de acuerdo con el traslado de la partida. Según el diputado, en 2023 se asignaron $11 millones para un proyecto similar en la misma provincia, mientras que en 2018 se destinaron $5 millones en Río Hato y áreas aledañas, también ejecutados por la misma empresa. En 2021, agregó, se asignaron otros $5 millones en Panamá Oeste para actividades similares.

Ante los cuestionamientos, el ministro Chapman defendió el monto al argumentar que, de no realizarse el saneamiento, la ACP había ofrecido poco más de $26 millones por el terreno. Sin embargo, tras un análisis que calificó como “exhaustivo”, el Ejecutivo optó por sanear el área para venderla en $126 millones, lo que representaría una ganancia significativamente mayor.

El ministro explicó que ya se suscribió un contrato de compraventa en el que se pactó el precio, y que el Órgano Ejecutivo, a través del MEF y la UABR, se comprometió a entregar el terreno saneado. Añadió que el pago “ya fue efectuado por el Canal de Panamá”.

Advirtió que, de no aprobarse el presupuesto, el saneamiento tendría que ser ejecutado por la ACP, posiblemente por un monto similar, el cual sería descontado de los dividendos que el Estado recibe de la entidad canalera.

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