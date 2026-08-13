Google conectará a Panamá con Chile y Dominicana a través de dos cables submarinos de fibra óptica, confirma la AIG

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá busca dar un salto estratégico en materia de conectividad y servicios digitales con la llegada anunciada de dos cables submarinos de Google, una infraestructura que, según la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), permitirá reforzar la posición del país como un “hub” digital global y abrir nuevas oportunidades para la inversión extranjera y el desarrollo de negocios tecnológicos.

El anuncio fue confirmado por el administrador de la AIG, Adolfo Fábrega.

Ruta de cables submarinos de fibra óptica Alisios de Google por Panamá hasta Chile y República Dominicana. Foto: Google

“Estos cables submarinos van a incrementar la conectividad de Panamá y proyectar al país con una nueva imagen digital a nivel mundial”, destacó Fábrega, al señalar que la nueva infraestructura fortalecerá la capacidad del país para atraer empresas y proyectos vinculados con tecnología, datos y servicios digitales.

Adolfo Fábrega, director de la AIG. Cortesía/AN

Explicó que favorecerá la eficiencia del portal de servicios públicos Panamá Conecta, que actualmente cuenta con 26 trámites digitales y servicios activos integrados, además de 787 mil usuarios activos, cifras que forman parte del proceso de construcción de un ecosistema digital estatal más sencillo y accesible para los ciudadanos.

Un solo acceso para los servicios del Estado

La estrategia de la AIG apunta a consolidar un “Estado digital” en el que los ciudadanos puedan realizar sus gestiones desde un único punto de acceso, con una identidad digital y un perfil único.

Uno de los principales avances ha sido la implementación del Single Login, que permite a los usuarios contar con un solo registro para acceder a los servicios digitales gubernamentales, evitando la creación de múltiples cuentas en diferentes instituciones.

Fábrega explicó que actualmente existen 82 integraciones interinstitucionales, lo que permite que los ciudadanos no tengan que volver a presentar documentos o información que ya está disponible en las bases de datos del Estado.

La meta es eliminar procesos repetitivos y sistemas fragmentados que dificultan los trámites digitales, con la proyección de alcanzar para 2027 unos 100 trámites completamente en línea y superar el millón de usuarios activos en Panamá Conecta.

Se busca mayor eficiencia y conectividad. Cortesía/AIG

Tecnología aplicada a necesidades ciudadanas

La nueva etapa de transformación digital tendrá como prioridad cuatro áreas consideradas estratégicas para mejorar la relación entre el ciudadano y el Estado: empleo, salud, agua y costo de vida/canasta básica.

En materia de empleo, la plataforma busca facilitar procesos relacionados con la inserción laboral y el emprendimiento; en salud, agilizar registros, certificados y servicios de atención; en agua, modernizar la gestión de servicios básicos; y en costo de vida, optimizar mecanismos como subsidios y herramientas de protección al consumidor.

Con la combinación de mayor conectividad internacional, impulsada por la infraestructura de Google, y la integración de servicios públicos digitales, Panamá apuesta a consolidarse como un punto de referencia regional en tecnología, conectividad e innovación, destacó Fábrega.