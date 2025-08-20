Panamá, 20 de agosto del 2025

    Cuestionan la iniciativa legislativa

    Gremios de la industria aérea rechazan propuesta de cobrar $10 a los pasajeros en tránsito por Tocumen

    Katiuska Hernández
    En promedio 55 mil personas transita diariamente por las terminales 1 y 2 del aeropuerto centroamericano. Isaac Ortega

    El anteproyecto de ley que propone cobrar 10 dólares en tasa o impuesto a los pasajos en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y otras terminales aéreas, generó preocupación entre los representantes de la industria aérea, quienes indicaron que puede afectar la conectividad aérea en Panamá.

    Anteproyecto de ley propone cobrar $10 de tasa a pasajeros en tránsito en Tocumen y otros aeropuertos

    La Asociación de Líneas Aéreas en Panamá (ALAP), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) —gremios que representan a la industria del transporte aéreo en Panamá— expresaron su profunda preocupación y solicitaron retirar el Anteproyecto de Ley presentado por el diputado suplente Benicio Robinson Gonzalez que propone una tasa para los pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

    La medida propuesta impactará significativamente el interés de las líneas aéreas internacionales de operar en Panamá, resultando en una disminución de los pasajeros que hoy escogen conectar vía Panamá”, alertaron los gremios del transporte aéreo en un comunciado.

    Precisan que imponer un impuesto de esa naturaleza no solo afectaría de forma directa los ingresos del Aeropuerto Internacional de Tocumen, sino que también reducirá la contribución económica generada por el transporte aéreo al país, que suma 194,000 empleos directos e indirectos y $6,800 millones al producto interno bruto.

    El sector precisa que alrededor del 70% del tráfico de la terminal aérea corresponde a pasajeros en tránsito, por lo que imponer una tasa, afectaría gravemente la competitividad de Panamá en momentos en que enfrenta fuerte competencia de otros centros de conexiones que no cobran este tipo de tasas tales como Bogotá, Ciudad de México, San Salvador y Santo Domingo.

    Recalcaron que la conectividad aérea no es solo una ventaja competitiva, sino que es pieza fundamental del modelo de desarrollo de Panamá. “Ponerla en riesgo con costos adicionales significaría debilitar uno de los motores más importantes de su economía”, alertaron.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

