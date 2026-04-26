Gremios empresariales ven oportunidad en estándares de la OCDE, pero alertan sobre retos internos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las recientes declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sobre la eventual incorporación de Panamá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han reactivado el debate sobre el rumbo económico del país y su alineación con estándares internacionales.

Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), se reiteró que la adopción de estándares internacionales no compromete la soberanía, sino que la fortalece, al tratarse de un proceso voluntario enfocado en buenas prácticas.

El gremio considera que este paso refleja una “madurez económica” y una apuesta estratégica de largo plazo para consolidar la competitividad y la confianza en la economía panameña.

La CCIAP planteó cinco acciones clave: asumir el proceso con visión de Estado; garantizar una implementación sostenible de las políticas; promover un enfoque inclusivo con participación de sectores productivos; mantener una comunicación clara sobre compromisos y beneficios; y asegurar coherencia institucional entre decisiones y resultados.

Por su parte, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) planteó que el país debe priorizar la claridad y consistencia antes de definir su posición sobre la adhesión.

Durante el CADE 2026, el gremio dejó claro que no mantiene una postura predeterminada sobre el ingreso a la OCDE, al considerar que primero se deben evaluar, con datos y evidencia, las implicaciones del proceso y el nivel de preparación del país.

La presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, destacó que Panamá continúa siendo un destino atractivo para la inversión extranjera directa, con niveles que rondan el 4% del producto interno bruto (PIB), aunque advirtió sobre los límites del modelo actual.

En esta edición de La Voz de APEDE hablada, compartimos lo que dejó CADE 2026: un espacio donde el país se detuvo a analizar con seriedad qué significa elevar nuestros estándares y hacia dónde queremos avanzar. pic.twitter.com/EWnIwrkzpX — APEDE (@Apedeorg) April 26, 2026

Según el gremio, el país no compite por costos bajos, sino por productividad, talento y calidad institucional, áreas donde persisten brechas importantes.

Entre ellas, mencionó los resultados educativos por debajo del promedio de la OCDE, la baja inversión en investigación y desarrollo —alrededor del 0.2% del PIB— y retos en eficiencia logística, pese a la posición regional del país.

Apede también advirtió sobre una brecha entre el discurso y la ejecución. Citando análisis del Banco Interamericano de Desarrollo, señaló que, aunque Panamá ha avanzado en temas como transparencia e intercambio de información fiscal, aún enfrenta observaciones técnicas que inciden en la confianza internacional.

En ese contexto, el gremio subrayó que avanzar hacia estándares más altos es una decisión interna y no una imposición externa, aunque reconoció que existen presiones derivadas de evaluaciones de la Unión Europea en materia fiscal.

Ambos gremios coinciden en que Panamá enfrenta una oportunidad para fortalecer su institucionalidad y mejorar su competitividad mediante la adopción de estándares internacionales.