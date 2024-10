Gremios insisten en fusionar sistemas de pensiones

Escuchar audio noticia

La fusión del sistema de pensiones, la asignación del 2% del PIB a la seguridad social y la mejora de las condiciones laborales del personal de salud fueron algunos de los puntos tratados en el debate por la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS), según se anunció en la conferencia de prensa del lunes 7 de octubre.

De acuerdo con Francisco Bustamante, exsubdirector de la CSS y asesor designado de la nueva dirección general de la entidad, la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Panamá (ANEP) y la Federación de Organizaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas de Panamá (Fenaeccd) presentaron sus propuestas.

La ANEP expresó su apoyo a la propuesta del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) para la reforma del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la cual incluye una fusión del sistema solidario y el mixto de capitalización individual, en donde el gobierno garantice un financiamiento mínimo del 2% del producto interno bruto (PIB) para el sistema de seguridad social.

También, el gremio sugiere que los recursos adicionales provengan de una mayor recaudación tributaria, la reducción de la evasión fiscal y el uso de fondos recuperados de casos de corrupción.

Esta propuesta se aleja de lo que ha propuesto el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), que propone un sistema de pensiones basado en tres pilares.

El primer pilar es solidario no contributivo, que incorporaría a los beneficiarios actuales del programa 120 a los 65; un segundo pilar de carácter obligatorio de ahorro individual, al que se incorporaría mujeres menores de 45 años y hombres menores de 50 años; y un tercer pilar voluntario de ahorro individual, pero obligatorio para el empleador, y similar al programa del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP).

Por su parte, la Fenaeccd subrayó la importancia de la representación de los pacientes de enfermedades crónicas en la junta directiva de la CSS, dado que “en Panamá hay 400 mil personas que tienen enfermedades crónicas y degenerativas y muchas de ellas son dependientes directo o indirectamente de los sistemas de salud”.

Además, se propuso la unificación de la Lista Oficial de Medicamentos (LOM) de la CSS con la del Ministerio de Salud (Minsa), para evitar diferencias en el acceso a ciertos fármacos esenciales.

De igual forma, Fenaeccd propuso que la asignación de recursos del Canal de Panamá no solo vaya al IVM, como lo propone Conato, sino que también se asignen al sistema de salud en caso de que haya fondos disponibles.

Además, sugieren la simplificación de los procesos en la compra de medicamentos, permitiendo que el director general de la CSS pueda aprobar modificaciones presupuestarias sin necesidad de pasar por la junta directiva, lo que podría agilizar la entrega de medicinas.

Mesa de salud

Por su parte, Rogelio Gordón, subdirector de la CSS, afirmó que en la mesa de salud se abordaron temas vinculados con la mora quirúrgica y la mejora en el manejo de información de los pacientes.

De acuerdo con Gordón, se planteó la implementación de un sistema de información clínica que fue comprado e instalado entre los años 2014 y 2015, pero que ha estado en desuso debido a la falta de soporte técnico.

Este sistema, unificado entre la CSS y el Minsa, permitiría a los médicos y personal de salud acceder a los expedientes clínicos de los pacientes en cualquier parte del país, agilizando los diagnósticos y tratamientos.

Además, mencionó que la entrega de medicamentos, incluyendo insulina, comenzará a partir del martes 8 de octubre.

Cabe recordar que la CSS publicó el pasado 4 de octubre la convocatoria para la compra y abastecimiento de 220 medicamentos por la suma de $124.4 millones, para prevenir la escasez durante las vigencias fiscales 2024-2025.

Los gremios también señalaron que el uso de sistemas informáticos no debe deshumanizar la atención médica, y pidieron que se preste atención a la relación entre los pacientes y el personal médico durante las consultas.

El pasado jueves 3 de octubre, durante su conferencia semanal, el presidente José Raúl Mulino, Sin embargo, enfatizó que las propuestas de los distintos gremios deben estar “bien sustentadas, especialmente en cuanto al origen de los fondos”.

Presidente Mulino señala que están comenzando a llegar las medicinas que no estaban disponibles en la Caja de Seguro Social. https://t.co/tyaVDrVkUE pic.twitter.com/R58LIwI1Vd — La Prensa Panamá (@prensacom) October 3, 2024

Comentó que “no es que van a decir póngale tanto de esto... No, eso no funciona así, porque el Estado no se maneja así”, refiriéndose a quienes sugieren asignaciones imprecisas o excesivas de recursos.

Las dos mesas de debate se instalaron el 16 de septiembre y cuentan con la participación de representantes del sector empresarial, trabajadores, pacientes y autoridades, quienes debaten la crisis que enfrenta la CSS.

Se prevé que el debate finalice el 31 de octubre, para luego presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional.