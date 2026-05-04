Gremios piden revisar ITBI en medio de crisis de acceso a vivienda

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Comprar una vivienda nueva en Panamá ahora implica asumir un costo adicional que durante más de 50 años no se ejecutaba: el pago del 2% del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI), una medida que el sector construcción advierte podría dificultar aún más el acceso a la primera vivienda.

El Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda) y la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) expresaron su respaldo a la creación de la Mesa Técnica Nacional para la Dinamización del Sector Construcción, una iniciativa que plantea un espacio de diálogo tripartito —entre sector público, privado y trabajadores— orientado a identificar barreras, proponer medidas concretas y reactivar una actividad clave para la economía y el empleo en el país.

Para Convivienda, la aprobación unánime de esta instancia “envía un mensaje positivo” sobre la disposición de los actores para atender la situación del sector. No obstante, el gremio advirtió que uno de los temas prioritarios a discutir será el impacto del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) del 2% sobre viviendas nuevas.

Viviendas en el interior del país. Foto/Cortesía.

En este contexto, quienes estén tramitando la compra de una vivienda nueva por primera vez deberán presupuestar ahora un costo adicional correspondiente a este impuesto, que durante más de 50 años estuvo exonerado y solo se aplicaba a propiedades del mercado secundario.

La exoneración se sustentaba en la Ley 106 de 1974, que excluía del ITBI la primera venta de viviendas nuevas. Sin embargo, con la Ley 468 de 2025 y su posterior modificación mediante la Ley 481, este beneficio fue eliminado. Desde enero de 2026, el impuesto comenzó a cobrarse también en viviendas nuevas, elevando su precio final.

Norberto Delgado, presidente de Convivienda, señaló que este cambio ha generado preocupación, especialmente en un contexto donde el acceso a la primera vivienda enfrenta crecientes restricciones.

De acuerdo con el gremio, el ITBI introduce una barrera directa al aumentar el monto inicial que deben pagar los compradores, un costo que no suele ser financiado por la banca. Esto afecta principalmente a familias de ingresos medios y bajos, limitando su capacidad de calificar para créditos hipotecarios.

Para dimensionar el impacto, una vivienda promedio de $75,000 implica una letra mensual cercana a $300, lo que requiere ingresos familiares de al menos $1,000 mensuales. A esto se suma una inicial aproximada de $3,000 más unos $1,500 adicionales por concepto de ITBI.

En el caso de viviendas de hasta $120,000, el ingreso necesario asciende a unos $1,500 mensuales, niveles que, según el sector, quedan fuera del alcance de una parte importante de la población ocupada.

Cifras del sector reflejan el panorama: más del 87% de las familias panameñas dependen del régimen de interés preferencial para adquirir vivienda, mientras que más del 70% de la población no califica actualmente para acceder a una vivienda formal. A esto se suma una caída del 33% en los desembolsos de crédito hipotecario entre enero y febrero de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Convivienda advierte que, aunque el ITBI podría aumentar la recaudación en el corto plazo, su efecto agregado sería contractivo, al reducir el crédito, la actividad económica y la generación de empleo en la construcción.

“El objetivo de fortalecer la recaudación es legítimo, pero hay espacio para ajustar esta política sin convertirla en una barrera para el acceso a la vivienda”, indicó Delgado.

Por su parte, la Capac valoró positivamente la creación de la mesa técnica y destacó su inclusión en este espacio como un reconocimiento al aporte del sector.

Aseguraron que la construcción representa aproximadamente el 10.4% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera más de 206 mil empleos directos, además de su efecto multiplicador en áreas como comercio, manufactura, transporte y servicios financieros.

Capac valora la creación de la Mesa Técnica Nacional para la Dinamización del Sector Construcción, como una oportunidad para impulsar la reactivación del sector.

🗣️ “La reactivación de la construcción requiere coordinación, compromiso y acciones concretas”,Irene Orillac de Simone pic.twitter.com/zly208jy2Y — Capac Panama (@CapacPanama) May 4, 2026

Sin embargo, la industria ha enfrentado una desaceleración sostenida, marcada por la caída de la inversión, el aumento de costos, restricciones crediticias y la paralización de proyectos.

En este contexto, la Capac adelantó que impulsará propuestas enfocadas en la agilización de permisos, la reactivación de la inversión pública y privada, el acceso al financiamiento y la simplificación regulatoria.

Cabe resaltar que Panamá enfrenta un déficit habitacional estimado en 180 mil viviendas.