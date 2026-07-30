Gremios prevén reactivación inmobiliaria con exoneración del ITBI sobre los primeros $120,000 del valor de las viviendas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Constructores, desarrolladores y corredores inmbiliarios prevén una reactivación en el sector y que se facilite el acceso a créditos hipotecarios con la medida que elimina el cobro del 2% del impuesto a las transferencias de bienes inmuebles a unidades de hasta $120,000.

Los gremios de la construcción y del sector inmobiliario esperan que la eliminación del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) sobre los primeros $120,000 del valor de las viviendas nuevas contribuya a reactivar las ventas, reduzca los costos de adquisición y facilite el acceso de más familias al financiamiento hipotecario.

La medida fue aprobada por el Consejo de Gabinete el pasado miércoles 29 de julio, mediante un proyecto de ley que deberá ser remitido a la Asamblea Nacional para su discusión.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que la propuesta busca facilitar el acceso a viviendas a las familias de ingresos medios, luego de que la exoneración vigente durante más de 50 años venciera el 31 de diciembre de 2025.

Desde enero de 2026, el ITBI del 2% comenzó a cobrarse a desarrolladores y promotores, situación que generó rechazo entre los gremios, que advirtieron que el costo podía incorporarse al precio final de las viviendas y terminar siendo asumido por los compradores.

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) recibió con “beneplácito y optimismo” el proyecto, al considerar que la exoneración beneficiará especialmente al segmento de viviendas de hasta $120,000, donde se concentra la mayor demanda habitacional.

El gremio sostuvo que la iniciativa también puede promover nuevos programas de vivienda para familias de ingresos medios y bajos, impulsar la inversión y generar empleos.

Para las viviendas cuyo precio supere los $120,000 y no exceda los $200,000, el impuesto se calculará únicamente sobre el monto que sobrepase el tramo exento, mediante una escala preferencial. La tasa será de 0.50% para viviendas de hasta $130,000; de 1% para las de hasta $150,000; de 1.40% hasta $170,000; de 1.60% hasta $190,000; y de 1.80% para aquellas con un valor de hasta $200,000.

El proyecto también dispone que el impuesto deberá ser pagado por el vendedor y establece que será nulo cualquier acuerdo mediante el cual se intente trasladar directa o indirectamente esa obligación al comprador.

La Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir) señaló que la eliminación del tributo reducirá una barrera económica que incidía en la decisión de compra de muchas familias.

Katherine Reyes Espino, presidenta de Acobir, afirmó que la medida contribuirá a impulsar nuevamente la actividad del mercado inmobiliario.

“Como gremio representativo del sector inmobiliario, agradecemos al Gobierno Nacional por escuchar las inquietudes y propuestas presentadas por nuestra asociación y por los diferentes sectores que conforman la industria. La eliminación del ITBI elimina una barrera económica que afectaba la decisión de compra de muchas familias y contribuirá a impulsar nuevamente la actividad del mercado inmobiliario”, expresó Reyes Espino.

Acobir prevé que la medida incentive la compra de viviendas, facilite la colocación de préstamos hipotecarios, aumente las transacciones inmobiliarias y genere mayor dinamismo en la construcción.

Los corredores inmobiliarios también mantiene expectativas positivas sobre el programa Panamá Pa’ Ti, que contempla un aporte económico para familias que adquieran viviendas de interés social.

Con la eliminación del tributo, los gremios esperan que mejore la capacidad de compra de las familias, aumente la colocación de créditos hipotecarios y se reactive tanto la venta de viviendas como el inicio de nuevos proyectos habitacionales.