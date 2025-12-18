Grupo Cibest acuerda vender Banistmo en Panamá a Inversiones Cuscatlán

Grupo Cibest acordó la venta del 100% de las acciones de Banistmo, su filial bancaria en Panamá, a Inversiones Cuscatlán.
La información que fue divulgada por el medio colombiano Valora Analitik, que tuvo acceso a una comunicación interna del holding fue posteriormente confirmada por el grupo a través de un comunicado.
“En línea con su compromiso de crecimiento sostenible y evolución corporativa, Grupo Cibest anuncia que llegó a un acuerdo con Inversiones Cuscatlán Centroamérica S.A. para la venta del 100% de las acciones de Banistmo, banco de licencia local en Panamá“, indica el comunicado del grupo.
Precisa que esta decisión responde a una visión estratégica de largo plazo orientada a la creación de valor, la optimización del portafolio del Grupo y el fortalecimiento de su propuesta regional de servicios financieros para Latinoamérica y los latinoamericanos.
Según el comunciado, la transacción permitirá a Grupo Cibest concentrar capacidades diferenciales para generar impacto económico y social, al tiempo que Banistmo inicia una nueva etapa de desarrollo bajo un grupo financiero con una visión estratégica en el mercado centroamericano.
“La promesa de compraventa comprende la venta del 100% de las acciones de Banistmo, y, por lo tanto, el perímetro de la transacción incluye a todas las sociedades subordinadas de Banistmo, tales como Leasing Banistmo, y Banistmo Investment Corporation S.A.“, precisa el grupo en el comunicado.
Inversiones Cuscatlán, un grupo con presencia en Centroamérica y con operaciones financieras como Banco Cuscatlán en El Salvador y La Hipotecaria en Panamá y Colombia. La firma también cuenta con experiencia en operaciones en el sector asegurador.
El Grupo Cibest mantendrá su presencia en Panamá a través de Bancolombia Panamá, la Sucursal Bancolombia Panamá, que opera como banco offshore con licencia internacional, y Cibest Capital, su plataforma regional de inversiones y productos vinculados al mercado de capitales.
“Estamos convencidos de que esta operación traerá ventajas claras para los clientes. La experiencia y el conocimiento regional de Cuscatlán permitirán sumar capacidades y generar valor”, destacó Juan Carlos Mora, CEO del Grupo Cibest.
Además, informaron que la transición contempla un acompañamiento continuo a clientes y colaboradores, así como la incorporación de los equipos de Banistmo a Inversiones Cuscatlán.
En el texto interno también se destaca la gestión de Banistmo en el mercado panameño, con más de 537,000 clientes y más de 2,000 colaboradores, así como hitos como la colocación del primer bono social de género en Panamá por $50 millones, destinado a apoyar a pymes lideradas por mujeres, y su participación en el financiamiento del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.