Grupo Estrella adquiere Cemex Panamá por $200 millones

Cemex Panamá fue adquirido por el Grupo Estrella, en una transacción valorada por $200 millones informó la empresa en un comunicado este lunes 6 de octubre.

Con la compra de los activos de Cemex Panamá, Grupo Estrella expande su unidad de negocio de Cemento PANAM en República Dominicana.

La adquisición en Panamá también incluye la operación de la planta de Cemento Bayano con dos líneas de producción integradas, así como todos sus activos relacionados con cemento, plantas de concreto y agregados

“La empresa refuerza su plan de crecimiento internacional y afianza su presencia en una de las economías más dinámicas de la región”, dijo Grupo Estrella que cuenta con 42 años de trayectoria en el sector de la construcción en la República Dominicana, Centroamérica y el Caribe.

“El grupo cuenta con dos divisiones de negocios, una dedicada al sector construcción y otra al sector industrial. A través de su división de construcción ha ejecutado importantes obras de infraestructura, plantas industriales y edificaciones que han impulsado el desarrollo en la región”.

Sus operaciones también abarca materiales de construcción como cemento, concreto y agregados, así como la producción de varillas de acero corrugadas, estructuras metálicas y laminados planos. También posee inversiones en los sectores energético, hospitalario, aeroportuario y medios de comunicación.

El Grupo Estrella tiene presencia en Panamá desde hace 12 años en proyectos de infraestructura e inversiones en energía.

“Nos sentimos muy contentos de fortalecer nuestra presencia en Panamá y ser parte de su crecimiento y desarrollo. Esta inversión nos permitirá ofrecer soluciones integrales para el mercado local y de la región,” indicó Giuseppe Maniscalco, presidente de la división industrial del Grupo Estrella.

El asesor financiero de la operación fue Munegu Partners y la financiación fue estructurada por Bladex, con la participación de BAC y Global Bank.

Según el reporte de Cemex, las ventas de concreto en Panamá habían crecido 10% en el primer trimestre de 2025.