Grupo Estrella, dueño de Cemento Bayano, amplía su negocio cementero hacia El Salvador

El acuerdo contó con el respaldo financiero de Bladex, BAC y Global Bank.

Grupo Estrella, propietario de Cemento Bayano en Panamá, amplió su presencia en el negocio de materiales de construcción en Centroamérica con la adquisición de Cementos Fortaleza en El Salvador.

La adquisición suma una planta en Acajutla, en El Salvador, con capacidad para producir 350,000 toneladas de cemento al año, al negocio cementero de Grupo Estrella.

Con esta operación, el grupo amplía a tres países —República Dominicana, Panamá y El Salvador— su presencia en la producción de cemento.

Grupo Estrella ingresó al negocio cementero en Panamá con la adquisición de los activos de Cemex Panamá por $200 millones, una operación anunciada en octubre de 2025.

La compra incluyó la planta de Cemento Bayano, con dos líneas de producción integradas, además de plantas de concreto, operaciones de agregados y otros activos relacionados con el negocio.

Grupo ESTRELLA tiene presencia en Panamá desde hace 12 años, principalmente en proyectos de infraestructura e inversiones en energía.