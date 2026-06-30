Grupo Financiero BSC cierra compra de Banistmo y mantendrá la marca en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La entidad informó que los más de 600,000 clientes de Banistmo podrán continuar operando con normalidad, sin cambios en sus productos, contratos ni acuerdos vigentes.

En uno de los movimientos financieros de alto impacto en Panamá, este año, Inversiones Cuscatlán Centroamérica próximamente Grupo Financiero BSC, informó que completó la adquisición de Banistmo luego de recibir las aprobaciones de las autoridades regulatorias correspondientes, informó la organización este martes 30 de junio.

Con el cierre de la operación, que había sido anunciada el 18 de diciembre de 2025, el grupo financiero amplía su presencia regional y consolida su entrada al mercado panameño, considerado uno de los principales centros financieros de América Latina. La transacción también fortalece la plataforma del grupo en banca, seguros y gestión de capitales.

Banistmo continuará operando bajo su actual nombre y mantendrá sus equipos, productos, servicios y canales de atención, según indicó el grupo. Los más de 600,000 clientes de la entidad podrán seguir realizando sus operaciones habituales sin necesidad de efectuar trámites adicionales, debido a que los contratos y acuerdos vigentes se mantienen sin cambios.

“En Grupo Financiero BSC creemos en Panamá, en el potencial de su gente y en Banistmo, una institución que ha sido clave en el desarrollo del país durante décadas”, afirmó Federico Nasser Facussé, presidente de Grupo Financiero BSC. Añadió que el objetivo será fortalecer la marca, los productos, los servicios y las capacidades de la entidad financiera.

La integración buscará ampliar las oportunidades de desarrollo y colaboración entre los mercados donde opera el grupo, manteniendo la cultura y el posicionamiento que Banistmo ha construido en Panamá durante más de cinco décadas.

Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de Banistmo. LP/Elysée Fernández

Por su parte, Aimée Sentmat de Grimaldo, presidenta ejecutiva de Banistmo, señaló que el respaldo de una plataforma regional permitirá fortalecer la capacidad de innovación y enriquecer la propuesta de valor para clientes, familias y empresas.

La adquisición marca una nueva etapa para Banistmo y forma parte de la estrategia de expansión regional de Grupo Financiero BSC, que apunta a consolidar una organización con mayor escala y capacidad para generar valor sostenible en los países donde mantiene operaciones.

Al cierre de abril de 2026, Banistmo reportó activos por $10,513.4 millones, una ligera disminución de 0.56% frente a los $10,573.2 millones registrados en diciembre de 2025.

La entidad mantenía depósitos por $7,569.1 millones, con un aumento de 2.06% en los primeros cuatro meses del año, impulsado principalmente por los depósitos de particulares, que totalizaron $7,236.8 millones entre clientes locales y extranjeros.

La cartera crediticia neta de provisiones se ubicó en $7,014.4 millones al cierre de abril, equivalente a una reducción de 1.93% respecto a diciembre. Antes de provisiones, la cartera bruta ascendía a $7,355.9 millones, con predominio de los créditos locales.

Por su parte, el patrimonio del banco alcanzó $1,217.5 millones, un incremento de 2.38% frente al cierre de 2025, reflejando el fortalecimiento de su base patrimonial en medio de la transición accionaria.