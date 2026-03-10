Grupo Vierci adquiere la franquicia de Subway en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Grupo Vierci adquirió el 100% de la empresa Subway Panamá, la franquicia maestra y operador exclusivo de los restaurantes Subway en el país, en una operación que incorpora más de 70 locales y una plantilla de más de 480 empleados.

La transacción contó con la asesoría financiera de Siuma Capital, que representó a los accionistas de Supreme Services No. 3, S.A., sociedad que operaba la marca en el mercado panameño.

Con esta operación, el grupo empresarial —de capital paraguayo— consolida su presencia en el sector de Quick Service Restaurants (QSR) en Panamá, donde ya opera las marcas Burger King y Popeyes, pasando a gestionar tres de las franquicias globales más relevantes del segmento en el país.

“Subway es una marca con una trayectoria muy valiosa en Panamá. Nuestro compromiso es dar continuidad a sus estándares de calidad, fortalecer su operación y acompañar su próxima etapa de crecimiento en el país”, señaló Elías Yanho, director de la División Fast Foods del Grupo Vierci.

Por su parte, Artemio Garza, presidente de Subway para Latinoamérica y el Caribe, afirmó que Panamá es un mercado clave para la marca en la región, y que esta nueva etapa permitirá acelerar su crecimiento y modernización. El ejecutivo destacó además la experiencia del Grupo Vierci como franquiciado maestro de Subway en Paraguay, Uruguay, España y Portugal.

Subway es actualmente la segunda franquicia de restaurantes de comida rápida más grande de Panamá en número de locales. Inició operaciones en Panamá en 1997, cuando abrió su primer restaurante en el área bancaria de Marbella.

De acuerdo con las empresas involucradas, la integración de Subway permitirá generar sinergias logísticas y comerciales, fortalecer el empleo formal y continuar el desarrollo de talento local, manteniendo los estándares globales de la marca.

El Grupo Vierci inició operaciones en Panamá en 2016 con Burger King, amplió su presencia en 2019 con Popeyes y en 2024 se convirtió en el único operador de esta última marca en el país.