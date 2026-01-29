Grynspan: ‘estamos en una encrucijada marcada por ansiedad e incertidumbre’ en el comercio mundial

Exclusivo Suscriptores

La secretaria general de la Unctad aseguró que el comercio internacional ha mostrado resiliencia pese al aumento del proteccionismo y las presiones arancelarias, y llamó a América Latina a actuar unida en un escenario global cada vez más multipolar.

El mundo atraviesa una “encrucijada” marcada por la aceleración de la historia, el aumento del proteccionismo y el riesgo de una fragmentación del comercio internacional, así lo advirtió la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), Rebeca Grynspan.

Durante su discurso en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en Panamá, Grynspan subrayó que el diálogo internacional dejó de ser un gesto protocolar para convertirse en una necesidad estratégica, en medio de crecientes tensiones geopolíticas y presiones arancelarias.

“Todavía es enero y el 2026 no ha empezado, ha estallado. La historia se está acelerando”, afirmó, al describir un escenario global atravesado por conflictos, cambios tecnológicos vertiginosos y una economía cada vez más descentralizada.

Grynspan destacó que, pese al endurecimiento de políticas comerciales y al aumento del proteccionismo en 2025, el comercio internacional mostró una resiliencia inesperada.

Según explicó, uno de los factores clave ha sido el crecimiento del comercio sur-sur, que hoy representa el 30% del comercio global, mientras que el 40% de los intercambios involucra al sur global.

“El 70% del crecimiento de la economía mundial proviene hoy del sur global”, enfatizó, aunque advirtió que ese dinamismo convive con profundas desigualdades y con millones de personas que aún esperan una oportunidad para salir de la pobreza.

La titular de la Unctad alertó que un mundo multipolar puede derivar en bloques que cooperan o en bloques que colisionan, y que ese desenlace dependerá de las decisiones que se tomen hoy. En ese contexto, sostuvo que América Latina y el Caribe tienen mucho que ofrecer al mundo, siempre que logren actuar de manera coordinada.

“La división nos hace más frágiles”, recordó, al insistir en que la integración regional es una cuestión de relevancia estratégica, especialmente en un entorno donde la geopolítica y la geoeconomía están más entrelazadas que nunca.

La ejecutiva destacó que el país demuestra que la cooperación no es una abstracción, sino una infraestructura básica para el entendimiento entre los pueblos, y agradeció al gobierno panameño por convocar al foro en un momento en que el diálogo ya no es solo un gesto protocolar, sino una necesidad estratégica.

“Panamá es el lugar perfecto para este diálogo”, afirmó Rebeca Grynspan, secretaria general de la Unctad.

La secretaria general de la UNCTAD, Rebeca Grynspan, advirtió que el mundo vive una "encrucijada" marcada por ansiedad e incertidumbre, pero también por oportunidades. Señaló que la economía global avanza hacia una clara multipolaridad, visible en el auge del comercio sur-sur

Señaló que la integración puede avanzar a través de infraestructura, facilitación del comercio, inversión regional y encadenamientos productivos, así como mediante la cooperación científica y académica. En el escenario actual, dijo, el regionalismo también es una forma de multilateralismo.

Advirtió que el sistema multilateral enfrenta una prueba crucial. “Ser multilateralista hoy significa ser reformista”, afirmó, al alertar que la lentitud institucional genera costos que el mundo ya no puede asumir.

Al cerrar su intervención, resumió el dilema global con una frase contundente: “Un mundo multipolar sin multilateralismo nos llevará a la fragmentación; un mundo multipolar con multilateralismo abre la puerta a la cooperación y la inclusión”.