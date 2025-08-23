Guía de supervivencia para viajar a China y no morir en el intento

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Viajar a China ofrece una mezcla de lo antiguo y lo moderno. Su cultura, sus edificaciones y su historia atraen a millones de viajeros. Sin embargo, la experiencia puede volverse complicada debido a ciertos desafíos.

La barrera del idioma es, para muchos, uno de los mayores obstáculos. Sumado a eso, el acceso a servicios digitales occidentales es limitado, pues plataformas como Google, Facebook, Instagram y WhatsApp están bloqueadas, lo que dificulta la comunicación y la navegación para quienes dependen de ellas.

A pesar de estos desafíos, con la preparación adecuada, es totalmente posible disfrutar de la riqueza cultural de China. A continuación, te presento algunos consejos útiles para ayudarte a navegar por el país con confianza.

Redes sociales bloqueadas, pero no imposibles de acceder

En China se aplican restricciones a aplicaciones occidentales mediante el Gran Firewall o Proyecto Escudo Dorado, como se le conoce oficialmente. Este es un complejo sistema que no permite el acceso a Google, Gmail, WhatsApp, Facebook, Instagram y otras aplicaciones.

Aunque pueda ser el mayor terror de los turistas, tiene una solución sencilla: antes de tu viaje, descarga una VPN confiable (Virtual Private Network, por sus siglas en inglés).

Al mantener activa una VPN, esta establece un “túnel” virtual entre tu dispositivo y un servidor remoto, haciéndote aparecer como si estuvieras conectado desde la ubicación del servidor VPN. De esta forma, puedes mantener la comunicación con tus familiares o generar contenido para tus redes si tienes alma de influencer.

Conexión móvil

En la era de la interconexión, estar online es casi un requisito y en China, donde sus ciudades son extensas, es necesario mantenerse siempre al tanto de cómo moverse por las calles.

Para acceder a internet, además de usar una VPN debido al bloqueo de aplicaciones, es necesario tener una eSIM por los días que dure tu viaje, en el caso de que no exceda los 15 días, o comprar una SIM local, si tu estancia supera los 30 días.

De igual forma, para evitar los problemas de conectividad, es muy útil descargar las aplicaciones chinas más populares. WeChat combina funciones de mensajería (similar a WhatsApp), redes sociales y hasta una billetera digital.

Para moverte por las ciudades, Baidu Maps o Amap son las mejores opciones de navegación, ya que funcionan de manera más precisa que Google Maps en China. Y si lo que necesitas es pedir un taxi, Didi es el “Uber” chino y te facilitará los traslados a los lugares que desees visitar.

¿Efectivo? Sí, pero el pago digital es más popular

La vida cotidiana en China se mueve con pagos digitales. Muchos comercios no aceptan tarjetas bancarias extranjeras.

La solución es abrir una cuenta en Alipay o WeChat Pay antes del viaje y vincular una tarjeta internacional. Pero cuidado, para poder usarlas debes contar con conexión móvil.

Por el contrario, si prefieres pagar en efectivo, puedes cambiar tu moneda local en bancos o casas de cambio autorizadas. Además, tener yuanes (moneda de China) puede ser útil para emergencias o para lugares donde sea el único método que acepten.

Además, aplicaciones como Alipay son utilizadas para solicitar el servicio de taxis y pagar el transporte público.

Barrera del idioma

Aunque en las grandes ciudades y en los hoteles de lujo es posible encontrar personas que hablen inglés, fuera de esos entornos la comunicación puede ser un gran desafío. Algo tan simple como pedir comida o tomar un taxi puede convertirse en una aventura.

Sin embargo, siempre puedes recurrir a traductores o utilizar la función de traducción de WeChat, que te permite fotografiar textos en chino y mostrártelos en tu idioma.

También podrías aprender frases básicas como:

你好 (Nǐ hǎo) : Hola

谢谢 (Xièxiè) : Gracias

厕所在哪里? (Cèsuǒ zài nǎlǐ?): ¿Dónde está el baño?

Si quieres estar totalmente respaldado, es recomendable llevar direcciones escritas en chino (por ejemplo, la del hotel o sitios turísticos) para mostrar a taxistas o policías.

De igual forma, muchos ciudadanos chinos entienden la barrera idiomática existente con los turistas, así que no te extrañes si ves a uno usando su propio traductor para comunicarse contigo.

Respeta las leyes y normas culturales

Para tener un viaje sin contratiempos, es fundamental conocer y respetar las leyes locales. Por ejemplo, las penas por delitos, especialmente los relacionados con drogas, son muy severas, y para mantener un ambiente amigable, es mejor no tocar temas que puedan considerarse delicados.

El bonus track

Si no toleras el picante, no olvides decir “不要辣 (Bù là)” para evitar sorpresas. Además, si tienes un estómago sensible, es recomendable llevar pastillas para la digestión o un pequeño botiquín.

Por último, mantén una mente abierta: la comida china auténtica es muy diferente a la versión occidentalizada y probarla es parte de la experiencia.