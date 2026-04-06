Panamá, 06 de abril del 2026

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    Seguro social

    Guía para trabajadores independientes: Cómo cumplir con la afiliación a la CSS

    Yasser Yánez García
    Guía para trabajadores independientes: Cómo cumplir con la afiliación a la CSS
    Imagen ilustrativa.

    Si trabajas por tu cuenta en Panamá, debes saber que la afiliación y el pago de la seguridad social son obligatorios y es parte de tu responsabilidad.

    La reforma de 2025 establece que los trabajadores independientes deben pagar por su cuenta sus cuotas al sistema de la Caja de Seguro Social (CSS): 9.36% para pensiones y 8.5% para salud, sobre el ingreso que se declare, con un mínimo mensual de $800. El trámite debe realizarse en un plazo máximo de seis meses después de presentar la declaración de renta, y el incumplimiento genera recargos e intereses por mora.

    Esta afiliación es fundamental para garantizar el acceso a prestaciones médicas, subsidios y pensiones futuras.

    Afiliación: el primer paso obligatorio

    Los trabajadores independientes deben formalizar su inscripción en la CSS en un plazo no mayor a seis meses después de presentar y pagar su declaración anual de renta. El trámite se realiza de forma presencial en las agencias administrativas de la institución y se requiere presentar:

    • Documento de identidad vigente (cédula para nacionales o pasaporte/carné de residencia para extranjeros).

    • Formularios de afiliación completos, incluyendo la tarjeta testamentaria para designación de beneficiarios.

    • Copia de la declaración de renta y comprobante de pago como respaldo económico.

    No pueden ser incorporados al régimen los menores de 18 años que realicen labores peligrosas o que afecten su asistencia escolar.

    Pago de cuotas: lo que establece la reforma de 2025

    La reforma de 2025 aclara que los trabajadores independientes estarán comprendidos exclusivamente en el Componente de Capitalización Solidaria, y deberán pagar por su cuenta las cuotas correspondientes a la CSS. Los pagos se realizan a través de los medios que disponga la institución y se calculan de la siguiente manera:

    • Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM): 9.36% sobre el ingreso cotizable del trabajador.

    • Riesgo de Enfermedad y Maternidad (REM): 8.5% sobre el ingreso declarado voluntariamente, con un monto mínimo mensual de $800, que puede actualizarse mediante reglamento de la CSS.

    La mora en el pago total o parcial genera recargos e intereses según lo dispuesto en la ley. Además, la CSS podrá establecer incentivos para promover la incorporación voluntaria al componente de Enfermedad y Maternidad.

    Casos especiales: servicios profesionales al Estado

    Los independientes contratados por el Estado deben verificar que su afiliación esté vigente. Si no lo está, tienen un plazo de 30 días hábiles desde el inicio del contrato para formalizarla, presentando además el contrato de servicios profesionales.

    Identificación y carnetización

    • Nacionales: no requieren carné físico, basta la cédula para recibir prestaciones.

    • Extranjeros: se expide un carné de seguro social gratuito por primera vez; reposición cuesta entre B/. 2.00 y B/. 3.00.


    Yasser Yánez García


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