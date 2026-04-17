Habilitan a transportistas de alimentos y pescadores para subsidio de combustible

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El subsidio al combustible en Panamá se amplía a nuevos sectores.

A partir de este viernes, el transporte de carga de alimentos y la pesca artesanal quedaron habilitados para acceder a este beneficio a través de la plataforma digital Panamá Conecta.

El administrador general de la Autoridad de Innovación Gubernamental, Adolfo Fábrega, informó que ya se han registrado más de mil transportistas de alimentos, especialmente aquellos vinculados a Merca Panamá y otras instancias relacionadas.

“Una vez que la persona sale activa en Panamá Conecta, ya puede ir a una estación de despacho”, explicó Fábrega.

El funcionario precisó que el sistema realiza una verificación automática de los datos. En el caso del transporte de alimentos, se valida la placa del vehículo y la cédula del solicitante, cruzando información con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y Merca Panamá para confirmar que se trata de un operador autorizado.

En cuanto a la pesca artesanal, el proceso requiere la cédula del solicitante y su licencia vigente como pescador, registrada ante la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap). Si los datos son verificados correctamente en el sistema, el beneficiario queda habilitado de forma inmediata para acceder al subsidio en las estaciones de combustible.

Este viernes dio inicio al proceso de registro y despacho del subsidio al combustible para cerca de 3,600 embarcaciones artesanales con licencia activa de pequeña escala, que se desempeñan en esta actividad en aguas nacionales.

Fábrega destacó que esta ampliación sigue la misma lógica aplicada previamente a otros sectores del transporte, como el colectivo, selectivo y colegial, con el objetivo de mitigar el impacto del alza en los precios del combustible.

En tanto, Eduardo Carrasquilla, administrador de la Arap, destacó que los pescadores artesanales desempeñan un papel clave en el abastecimiento de alimentos, al aportar cerca del 60% de los productos del mar que se consumen en los mercados nacionales. En ese sentido, el funcionario subrayó que este sector se convierte en un componente esencial del sistema alimentario del país y, por ello, resulta beneficiado con el subsidio al combustible.

Carrasquilla añadió que contar con una licencia de pesca vigente es un requisito indispensable para acceder al programa. Asimismo, explicó que se ha establecido un límite de consumo de hasta 100 galones semanales por embarcación, equivalente a un máximo de 400 galones mensuales subsidiados para este sector.