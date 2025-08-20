Habilitarán recarga por Yappy para el transporte público como el Metro y Metro Bus

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La empresa Sonda, concesionaria del sistema de recaudo del transporte público en Panamá, anunció que a partir de la próxima semana los usuarios podrán recargar sus tarjetas de Metro y Metro Bus a través de Yappy, la aplicación de pagos móviles creada por Banco General, que ya funciona entre distintos bancos del país.

Víctor Betancourt, gerente general de Sonda Panamá y Guatemala, explicó en el Foro Café con La Prensa, sobre la tranformación de la movilidad, que la medida forma parte de la estrategia de pagos abiertos que impulsa la compañía en el sistema de transporte.

“El futuro es que el usuario no solo pueda pagar con tarjeta Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, QR sino con cualquier otro medio digital, de acuerdo a su preferencia”, señaló durante su participación en el foro Café con la Prensa.

Betancourt destacó que los medios de pago digitales han registrado un crecimiento acelerado. Solo en el Metro, el uso de tarjetas bancarias y pagos sin contacto aumentó un 140% en el último año, y actualmente más del 25% de las recargas se realizan en línea a través de la banca móvil.

“La incorporación de Yappy facilitará aún más las recargas y nos permitirá probar hacia dónde evoluciona la tecnología de pagos en el transporte público”, afirmó.

Además, subrayó que los sistemas formales como Metro de Panamá y MiBus generan datos en tiempo real que permiten planificar frecuencias, capacidad y políticas públicas de movilidad. “Si logramos integrar también al transporte informal, podremos tener una ciudad más sostenible y mejor conectada”, añadió.

En promedio en 2024, se realizaron más de 169,000 recargas diarias a través de distintos canales, como zonas pagas, máquinas de recarga en el Metro, recargas electrónicas en banca en línea, banca móvil, cadenas de retail, billeteras electrónicas y cajeros automáticos (ATM).

Betancourt indicó que la empresa impulsa en Panamá y en la región soluciones enfocadas en el concepto de ciudades inteligentes. La empresa desarrolla proyectos de movilidad urbana, seguridad, gestión de servicios públicos y energía sostenible que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante el uso de datos y tecnología.

Víctor Betancourt, gerente general de Sonda Panamá y Guatemala, explicó que la compañía ha implementado sistemas de vigilancia inteligente con inteligencia artificial, gestión de tráfico, iluminación pública eficiente y plataformas de respuesta de emergencias en capitales como Montevideo, Santiago y Ciudad de México. “Ya no se trata solo de ver cámaras, sino de identificar patrones y generar respuestas automáticas que permitan a las autoridades actuar en tiempo real”, señaló.

Sonda también ha llevado su experiencia tecnológica a la gestión fronteriza en Centroamérica. Específicamente en Panamá la empresa participa en un proyecto en temas de Aduanas para desarrollar un sistema de “paso rápido” en las fronteras del país con Costa Rica, lo que facilitará el tránsito de mercancías y mejorará la competitividad del hub logístico nacional.

Según Betancourt, el objetivo es integrar datos en tiempo real que permitan a las autoridades controlar y al mismo tiempo dinamizar el comercio internacional.

Además, precisó que también trabajan en un tema de innovación para el sector portuario, donde la empresa está aplicando soluciones de analítica y automatización. Estos sistemas buscan optimizar los procesos de carga y descarga, así como la integración portuaria con el transporte terrestre y aduanero.

“En un país como Panamá, la eficiencia portuaria es clave, y la tecnología ayuda a reducir costos, prevenir incidentes y conectar mejor toda la cadena logística”, destacó el gerente de Sonda.