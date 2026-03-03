Panamá, 03 de marzo del 2026

    NoticiaNOTICIA.
    Impacto en el transporte

    Hapag-Lloyd interrumpe el transporte de contenedores por el estrecho de Ormuz

    EFE
    Hapag-Lloyd informó en su página web el 1 de marzo de que va a aplicar un recargo por riesgo de guerra (WRS) a los costes del transporte marítimo por el Alto Golfo, el Golfo Arábigo y el Golfo Pérsico.

    La naviera alemana Hapag-Lloyd ha interrumpido el transporte de contenedores por el estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso debido a la guerra en Irán y la inestabilidad en la región de Oriente Medio y considera que es muy pronto para calcular el impacto financiero.

    “Hapag-Lloyd observa la situación y da prioridad actualmente a la seguridad de sus empleados”, dijo a EFE este martes un portavoz de la compañía.

    Hapag-Lloyd tiene seis barcos de transporte de mercancías por contenedor en la región, uno es propio y los otros cinco son alquilados, que actualmente están en el Golfo Pérsico, añadió el portavoz.

    Normalmente, Hapag-Lloyd transporta por esos barcos mercancías como alimentos, ropa y componentes automovilísticos.

    Hapag-Lloyd ha decidido parar las reservas de transporte de mercancías para todo tipo de mercancía desde África a la región del Alto Golfo, que incluye los Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Qatar y la Provincia Oriental de Arabia Saudí.

    EFE

    Agencia de noticias

