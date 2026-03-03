Hapag-Lloyd interrumpe el transporte de contenedores por el estrecho de Ormuz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La naviera alemana Hapag-Lloyd ha interrumpido el transporte de contenedores por el estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso debido a la guerra en Irán y la inestabilidad en la región de Oriente Medio y considera que es muy pronto para calcular el impacto financiero.

“Hapag-Lloyd observa la situación y da prioridad actualmente a la seguridad de sus empleados”, dijo a EFE este martes un portavoz de la compañía.

Hapag-Lloyd tiene seis barcos de transporte de mercancías por contenedor en la región, uno es propio y los otros cinco son alquilados, que actualmente están en el Golfo Pérsico, añadió el portavoz.

Normalmente, Hapag-Lloyd transporta por esos barcos mercancías como alimentos, ropa y componentes automovilísticos.

Hapag-Lloyd ha decidido parar las reservas de transporte de mercancías para todo tipo de mercancía desde África a la región del Alto Golfo, que incluye los Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Qatar y la Provincia Oriental de Arabia Saudí.

Hapag-Lloyd informó en su página web el 1 de marzo de que va a aplicar un recargo por riesgo de guerra (WRS) a los costes del transporte marítimo por el Alto Golfo, el Golfo Arábigo y el Golfo Pérsico.

Este recargo se aplica durante períodos de mayor riesgo de guerra o inestabilidad política en regiones o rutas marítimas específicas que ponen en peligro la seguridad del transporte marítimo

El recargo es de 1,500 dólares por TEU para contenedores estándar de 20 pies.

TEU es un acrónimo que viene del inglés “Twenty-foot Equivalent Unit” y corresponde a una unidad de medida utilizada en el comercio exterior para calcular la capacidad de carga de los contenedores.

El recargo es de 3,500 dólares por contenedor para contenedores refrigerados y equipos especiales.