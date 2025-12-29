Panamá, 29 de diciembre del 2025

    FACTURAS

    Hasta $110 mil en premios: este martes 30 de diciembre es el tercer sorteo de la Lotería Fiscal

    José González Pinilla
    Lotería Fiscal.

    El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró que este martes 30 de diciembre de 2025 se realizará el tercer sorteo de la Lotería Fiscal.

    El sorteo está programado para la 1:00 p.m. y tendrá lugar en el área del food court del centro comercial Los Andes Mall, en el distrito de San Miguelito.

    El pasado 23 de diciembre fue el último día para que la ciudadanía depositara en las distintas urnas las facturas participantes.

    La Lotería Fiscal tiene como objetivo combatir la evasión fiscal mediante la participación directa de los ciudadanos, incentivando el cumplimiento tributario con premios en efectivo que suman un total de $110,000 por sorteo.

    En este tercer sorteo se entregarán:

    • 5 premios de $10,000

    • 10 premios de $5,000

    • 10 premios de $1,000

    José González Pinilla

    Editor


