Hay $4,000 millones en juego: el último arbitraje de GUPC contra la ACP entra en su fase final, en París

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El próximo lunes 9 de marzo, en París, Francia, empieza la última fase del único arbitraje que queda por resolver en la larga cadena de reclamos planteados por el consorcio internacional Grupo Unidos por el Canal (GUPC) contra la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Aunque este pleito es el más cuantioso de todos (en juego hay $4 mil millones), no es muy distinto a los otros cuatro en los que ya se han expuesto, examinado y negado los reclamos del contratista del tercer juego de esclusas. Los cuatro se han dirimido en los tribunales arbitrales de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés).

La fase que inicia en cuatro días en la capital francesa es la presentación de los especialistas aludidos por ambas partes. En enero pasado correspondió escuchar a los testigos. Entonces no se conocía el contenido del laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, que rechazó las acusaciones de la italiana Sacyr (empresa que es parte de GUPC) de que la ACP ocultó información sobre el basalto y el riesgo sísmico de las compuertas.

Lea el laudo arbitral del Ciadi del 31 de octubre de 2025 aquí.

Aunque el laudo tiene fecha del 31 de octubre de 2025, su contenido se hace público ahora. Es un documento de 363 páginas con argumentos que recogen las reclamaciones de Sacyr y resaltan la profundidad de análisis del caso por los árbitros que sustentan su fallo a favor de la ACP.

No obstante, el del Ciadi no era un arbitraje contra la ACP, sino contra el Estado panameño, ya que Sacyr aludía a afectaciones en el marco de un tratado de inversiones pactado entre Panamá e Italia.

El 28 de noviembre de 2025, luego de la expedición de aquel laudo, el Estado panameño, representado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó una solicitud de corrección, cuyo detalle se desconoce.

El 19 de diciembre de 2025, Sacyr presenta observaciones sobre dicha solicitud de corrección. Tampoco ha trascendido esa respuesta.

En el Ciadi hay otro arbitraje contra el Estado panameño, que busca lo mismo que aquel planteado por Sacyr, solo que esta vez el reclamo es de WeBuild (antes Salini Impregilo, otro socio de GUPC). Aquí también se invoca un tratado bilateral de inversiones. La audiencia fue a finales del año pasado, por lo que solo queda pendiente conocer el laudo, cuya decisión será definitiva.

En definitiva, para favorecer la comprensión de este complejo asunto, es importante resaltar que, en total, eran siete los arbitrajes: cinco ante el ICC, contra la ACP, y dos en el Ciadi, contra el Estado panameño. Panamá ha ganado cinco. Queda un reclamo pendiente en cada tribunal, siendo París la próxima parada.