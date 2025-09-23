Heineken compra en 3,250 millones de dólares negocio de bebidas de Fifco en Centroamérica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La empresa cervecera Heineken compró en 3.250 millones de dólares el negocio de alimentos, venta al detalle y bebidas de la costarricense Fifco, su operación en Centroamérica y su participación en otras compañías de la región.

Ambas empresas anunciaron el lunes en sendos comunicados el acuerdo alcanzado, que incluye el 75% de las divisiones de bebidas (refrescos, cervezas y otras bebidas alcohólicas), alimentos y venta al detalle de Fifco, lo que involucra la franquicia de panaderías Musmanni y la cadena de conveniencia MUSI y sus operaciones generales que se extienden a El Salvador, Guatemala y Honduras. Heineken ya tenía el 25% de esas operaciones.

Con la transacción, Heineken también obtiene el 75% de participación en la empresa Nicaraguan Brewing Holding (NBH) S.A., que posee una participación del 49.85% en Inversiones Cerveceras Centroamericanas S.A. (Inceca), el accionista controlador de Compañía Cervecera Nicaragua S.A. (CCN), la principal empresa de bebidas de Nicaragua.

Además, Heineken obtiene una participación del 25% en Cervecería Panamá S.A. y un 100% en Fifco México S.A., que corresponde a un negocio de bebidas listas para tomar.

Al final de la transacción, Heineken poseerá el 100% de Distribuidora La Florida (Costa Rica), Cervecería Panamá, y Fifco México, y el 49,85 % de la Compañía Cervecera de Nicaragua.

La Junta Directiva de Fifco aprobó unánimemente la transacción y recomendará a los accionistas votar a favor. El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales y aplicables, indica el comunicado.

“Nos enorgullece dar este paso adelante con una empresa admirada, que respeta nuestra identidad cultural y ofrece una plataforma global para que nuestras marcas icónicas -como cerveza Imperial- prosperen y evolucionen. Esta decisión también refleja nuestro compromiso con generar valor y retorno significativo para nuestros accionistas”, declaró el presiente de la Junta Directiva de Fifco, Wilhelm Steinvorth.

Steinvorth destacó que Fifco, que tiene 117 años de trayectoria, ha mantenido una alianza de más de 23 años con Heineken “basada en alineación estratégica, valores compartidos y un profundo compromiso con la sostenibilidad”.

“Esto no solo representa un hito empresarial, sino también una fuerte muestra de confianza en Costa Rica, su talento y su futuro como centro de crecimiento regional. Es un paso significativo para nuestras comunidades, nuestra economía y la región centroamericana en su conjunto”, agregó Steinvorth.

Por su parte, el presidente del Consejo Ejecutivo y director general de Heineken, Dolf van den Brink, manifestó que se siente entusiasmado y confiado en que las fortalezas compartidas “impulsarán la excelencia y generarán un crecimiento excepcional para nuestros empleados, clientes y grupos de interés en toda la región”.

“Al integrar las marcas icónicas de Fifco, su profundo conocimiento del mercado y sus credenciales ejemplares en sostenibilidad, estamos acelerando nuestra estrategia EverGreen e ingresando en nuevas fuentes de rentabilidad en toda Centroamérica. Esta alianza se fundamenta en décadas de valores compartidos y confianza, brindando una base sólida para la creación de valor a largo plazo”, apuntó Van den Brink.